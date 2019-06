Fernando Colunga, ¡ídolo en Serbia!

Ciudad de México





¿Una banda serbia que se llama Fernando Colunga Ultimate Experience! ¿De verdad!

El sábado pasado, Excélsior compartió la euforia que surgió en las redes sociales por estos muchachos balcánicos que en 2010 decidieron utilizar el nombre del actor mexicano para berrear, headbangear y provocar mosh pits dentro de la escena del death metal y grindcore, y por suerte encontramos a Antonio, quien nos contó lo que algunos imaginábamos detrás de su peculiar inspiración.

A mediados de los 90, las telenovelas latinas fueron un hit en Serbia y toda Europa del este... y era crecer en casa con todos esos shows, porque nuestras madres, abuelas, tías y todas las del hogar las amaban, en especial todo lo que hacía el, señor Colunga, él actuaba en casi todas esas comedias que estaban al aire y así es como todos sabíamos sobre él”, compartió el apodado telenovelescamente Antonio Batistuta de la Vega.

Los integrantes del grupo Fernando Colunga Ultimate Experience, liderado por Antonio Batistuta de la Vega, eligieron el nombre del actor porque las telenovelas realizadas por el mexicano eran un éxito en toda Europa del Este / Foto: Cortesía Fernando Colunga Ultimate Experience/ Archivo/ Daniel Betanzos/ Arte: Julio Ang

Todo comenzó a mediados de 2010. Era cumpleaños de Marcos, el bajista, así que Toño y Stefanos, el guitarrista, fueron a celebrarlo a su casa y ahí se les ocurrió armar un proyecto de grindcore, pero no con temáticas pornográficas ni violentas, como se estila en el género, sino con algo totalmente divertido y fuera de contexto.

¿Qué tal Fernando Colunga Ultimate Experience?”, recuerda Antonio que les dijo a los chicos.

Ellos enloquecieron con el nombre. Ni lo pensaron, porque es de quien se hablaba en la casa. Era el más famoso de todos los actores latinos que desfilaban melodrama tras melodrama, incluso más que los protagonistas del show venezolano Kassandra, que provocaron un caos tremendo. Antonio retomaría esta anécdota más adelante en la charla.

Así que comenzaron a escribir letras a manera de parodias y situaciones que Colunga, ahora de 53 años, vivió en historias como Marimar, María la del Barrio, María Mercedes, Esmeralda y Pasión y poder, siendo ésta la que más los impresionó, al grado de usar su imagen de corsario como logotipo del grupo, según se puede apreciar en sus redes sociales.

Fernando Colunga protagonizó Porque el amor manda (2012) junto a Blanca Soto, Claudia Álvarez y Erick Elías

Nunca quisimos faltarle el respeto ni como persona, ni como actor. Él era sencillamente alguien que era sensacional en sus personajes, porque podía interpretar a quién fuera: un doctor, un galán, un pirata y hasta un hombre de negocios... su paleta de colores nos hacía pensar que podía interpretar lo que fuera dentro y fuera de este mundo”, explicó.

Teniendo esto claro, nació su EP Sangrienta y Brutal Telenovela (2010) con nueve tracks brutalmente vomitivos, como Fernando Colunga is Chuck Norris of the Mexican Soap Operas y Esmeralda is a Fucking Whore, I Don’t Love Her Anymore (en honor al melodrama Esmeralda, protagonizado por Leticia Calderón y cuya foto aparece en su perfil de Facebook).

Y finalmente su disco Toxic Hog Cult, con Colunilingus, Stevenology y Mexican Radio, entre otras.

La única canción que escribimos sobre un actor fue Stevenology, para Steven Seagal, que definitivamente fue muy popular, pero ¡vamos!, Fernando Colunga siempre fue más genial que él”, apuntó.

Con David Zepeda y Lucero estelarizó Soy tu dueña (2010). Fue una nueva versión de la telenovela venezolana La doña

Por ahora los músicos están separados, ya que cada uno tomó un camino diferente. Antonio es periodista y realiza reseñas para un medio serbio, tiene un proyecto de noise y electrónica; mientras que Marcos toca en un par de bandas de thrash metal y ska punk, y Stefanos está en uno de punk rock.

Jamás pensaron en revivir su proyecto, pero la semana pasada Antonio dice que le llegaron una cantidad impresionante de vistos buenos por parte de Latinoamérica, las notas virales las han colgado en su Facebook FCUE_BAND y sus reproducciones se han incrementado.

Lo más gracioso es que Stefanos me mandó grabaciones crudas hace un par de meses y estábamos hablando de volver a grabar apenas se desocupe de los compromisos con la otra banda. Así que después de lo que nos pasó con tanto apoyo por parte de los mexicanos, definitivamente vamos a volver a grabar”, adelantó.

Y sí, antes de despedirse platicó que intentaron contactar a Fernando Colunga, pero jamás tuvieron suerte y ponen a su disposición su música en homenaje al gran ídolo en Serbia a través del link https://ciklonizacija.bandcamp.com/. “Señor Colunga, esperamos que se convierta en nuestro fan, así como lo somos de usted”, dijo.

