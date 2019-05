Festeja Garrix en la cima

Ciudad de México.- Como el DJ número uno del mundo, puede que Martin Garrix tenga todo a sus pies.

Pero para el joven Martijn Gerard Garritsen, su nombre real, nada más especial que su familia, amigos y un poco de pastel para festejar su cumpleaños 23.

"Claro que mi aniversario es algo especial. Disfruto cada uno de ellos y creo que siempre será así para mí.

"En Países Bajos (de donde es originario), siempre es tradición sentarse en círculo y comer pastel. Pero debe ser rodeado de familia y amigos. Comida, unos tragos, un poco de música y simplemente disfrutar la compañía de los demás", compartió Garri, vía correo electrónico.

Nacido un día como hoy de 1996, podrá celebrar en grande este fin de semana, en Las Vegas, donde el viernes se presentará en un club nocturno y el sábado formará parte del cartel del Electric Daisy Carnival (EDC) 2019.

"Las Vegas siempre es una locura. El EDC es uno de los eventos más grandes del ambiente EDM (electronic dance music), que presenta a los mejores artistas. Toda la producción es increíble y siempre es un honor poder tocar ahí", compartió.

El DJ tendrá otras presentaciones en la llamada "Capital del Entretenimiento", previo al verano durante el que tocará en los festivales Tomorrowland, Mysteryland, Lollapalooza y la renovación de su residencia en el club Ushuaïa, en Ibiza.

Hace unas semanas, el considerado el mejor tornamesista del mundo por tercer año consecutivo según la revista DJ Mag publicó el tema "Summer Days", en el que colaboró con Macklemore y Patrick Stump de Fall Out Boy.

"Pensaba en artistas con los que estaría padre trabajar y ellos se me vinieron a la mente. Sabía que resultaría algo diferente de lo que la gente acostumbra escuchar de mí, pero eso fue precisamente lo divertido.

"Cuando los contacté, aceptaron de inmediato y fue increíble. En unas cuantas semanas, el track estaba listo y estoy muy feliz de cómo ha resultado".

Aunque detrás de cada lanzamiento hay una estrategia comercial, Garrix sostiene que se deja llevar por su instinto.

"Siempre quieres hacer un buen trabajo por ti y por tus fans, por supuesto. Pero trato de no presionarme mucho en relación a si el siguiente tema también será un hit, me gusta crear música con la mente abierta", admitió.

Contento por lo que sucede en la escena electrónica a nivel mundial y orgulloso del trabajo de artistas como Seth Hills, firmado por el sello discográfico que Garrix fundó, el holandés se refirió al reciente lanzamiento póstumo de Avicii "SOS".

"Definitivamente, tenía un sonido que se distinguía y era un gran productor. Su música vivirá por siempre", expresó.