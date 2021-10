Filma comercial para marca de sotol en Chihuahua

/ Fue el propio cantante quién publicó ayer en su perfil de Instagram una fotografía donde se le ve posando con un águila en mano y en medio de un escenario desértico

El cantante, actor y productor Lenny Kravitz estuvo en Chihuahua como parte de una producción que realiza un comercial para una nueva marca de sotol, compartió David Vázquez, responsable de enlace administrativo y operativo de la Comisión Fílmica de Chihuahua.

“La productora Coronel de la Ciudad de México vino a hacer un proyecto publicitario llamado ‘Noche Luna’ para una nueva marca de sotol”, informó.

En tanto, Ikaichi Tuda, comisionado fílmico, detalló que dicha productora solicitó apoyo al departamento que representa para cerrar calles y poder filmar un comercial en varias locaciones.

Agregó que aunque les comentaron que venían con un artista norteamericano, no les quisieron decir de quién se trataba.

“No están obligados a decirte quién es el talento, mientras se hagan responsables. Hace dos semanas se pusieron en contacto y hace una semana ya andaban de scouting por acá”, declaró.

Las locaciones en las se filmó el comercial fueron la Catedral de Chihuahua, bar El Mágico –también en la capital del estado-, en Aldama, y en un rancho “al parecer a las afueras de Juárez”.

“Tick tock tick do do do do”, escribió el intérprete de ‘I Belong to You’ en la publicación que revela su estadía en Chihuahua, México.

Por la misma red social, hace cuatro días mostró una imagen de su primer concierto luego de dos años, llevado a cabo en Austin, Texas.

Rodney Burns, quien le tomó la fotografía a Kravitz, también subió en sus historias videos en los que se ven las calles del centro de Chihuahua y la Catedral Metropolitana.

El cantante neoyorkino de 57 años saltó a la fama a principios de la década de los años noventa con su disco debut ‘Let Love Rule’; posteriormente, en 1991 lanzaría ‘Mama Said’, álbum del que se desprende el éxito ‘It Ain’t Over ‘Til It’s Over’.

Además de 11 discos de estudio que ha grabado, como actor participó en las cintas ‘Zoolander’, ‘Precious’, ‘Los juegos del hambre’, ‘El mayordomo’ y ‘Los juegos del hambre: en llamas’.

De alma creativa, quien es papá de la actriz Zoë Kravitz también tiene una faceta un tanto menos conocida, como interiorista y diseñador. En 2003 fundó su estudio de diseño de interiores Kravitz Design Inc.