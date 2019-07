Filma Jamie Dornan en Cancún

Ciudad de México.- Después de que la producción abandonara Georgia, como protesta por la ley antiaborto del Estado, las playas de Cancún se convirtieron en la nueva locación de la película Barb And Star Go To Vista Del Mar, estelarizada por Jamie Dornan y Kristin Wiig.

Los actores aprovecharon el mar y el sol para hacer lucir las escenas en las filmaciones, donde lucieron ropa de playa.

Dornan, conocido por protagonizar Cincuenta Sombras de Grey, fue quien estuvo dentro del mar durante varias tomas, a diferencia de su compañera de reparto, quien lo miró desde la arena.

Aunque llevaba el torso desnudo, el actor lució shorts azules e incluso un cinturón, por lo que la escena podría indicar que su personaje no tenía planeado entrar al mar.

El irlandés recibió indicaciones para agitar los brazos y hacer gestos dramáticos, pero tras lograr la toma, la calma volvió a su rostro y se relajó con una paleta de hielo.

Más tarde, compartió cuadro con Wiig, a quien tomó de la mano en una escena donde caminaban descalzos por la playa.

El actor lució otro cambio de ropa, particularmente una camisa con palmeras y shorts verdes, mientras la actriz portó shorts azules.

Además de protagonizar el filme, Wigg escribió la película con Annie Mumolo, con quien ya había trabajado en Damas en Guerra.

La cinta, dirigida por Josh Greenbaum, tratará de dos amigas que van a sus primeras vacaciones en Vista Del Mar, en la que lidiarán con el amor y un villano que quiere matar a los protagonistas.