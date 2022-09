Filman dos mexicanos 'La Casa del Dragón'

CDMX.- La princesa Rhaenyra Targaryen vuela entre la bruma en su inmensa dragona Syrax hasta un puente de Dragonstone, donde emisarios del Rey Viserys I, su padre, confrontan a su tío, Daemon. Ella puede detener una guerra o acelerarla.

El espectacular momento pertenece al episodio 2 de La Casa del Dragón, la serie sensación de HBO. En redes los fans no han parado de alabar la belleza de la fotografía, que estuvo a cargo de un mexicano: Pepe Ávila del Pino.

La filmó junto con el director Greg Yaitanes utilizando The Volume, el juguete de moda de Hollywood. Se trata de un enorme cubo envolvente que mezcla paneles 4K, CGI 3D y realidad aumentada... que nadie domina a cabalidad todavía.

"Diseñar esa escena para que funcionara con esa tecnología me encantó, para que funcionara con la historia y la tecnología", dice en entrevista el artista capitalino (Ozark, The Deuce).

Ávila del Pino hizo mancuerna con el director Greg Yaitanes para los episodios 2, 3 y 10, el gran final. Tuvo que mudarse a Inglaterra durante un año para la desgastante superproducción a cargo de los showrunners Miguel Sapochnik y Ryan J. Condal.

"Fueron cerca de 90 días por los 3 episodios, es decir, 30 días cada uno. El resto fue preparación: discutir, juntas, planear las batallas, filmar las escenas de los dragones con juguetitos...

"Porque eso es lo que hicimos Greg y yo: jugamos, dibujamos, luego lo pasamos a un artista de storyboards y después al de animatic", cuenta.

Tras la emisión del domingo del episodio 2 sus conocidos le comentan y felicitan por lo que hizo. Aún sigue dimensionando el tamaño de la serie, que sigue la estela de Game of Thrones, quizás el mayor fenómeno televisivo de este siglo.

"Cualquier encuadre está siendo visto por millones de personas, eso es bueno, una sensación distinta a cuando hacemos nuestras películas que nadie ve", bromea.

Como mexicano, no estuvo solo en su aventura en Westeros. Los capítulos 4, 5 y 8 estuvieron bajo responsabilidad de Alejandro Martínez (The Alienist, Autómata) y la directora Clare Kilner.

"Uno de los showrunners, Miguel Sapochnik, cuando llegamos a Inglaterra, lo primero que nos dijo fue: 'Imagínense que vienen a hacer tres películas. Esa va a ser la mentalidad, el desgaste, la energía, el tiempo'", explica Martínez.

No puede adelantar trama, pero promete que el 9 es el más entrañable de todos los que hizo. Aparecen todos los personajes y sienta las bases para el esperado final.

Martinez también filmó con The Volume. Jugar con esa tecnología le pareció más seductor que el trabajo con actores o tecnología tradicional CGI

"El reto era picar piedra: '¿Esto se puede?' 'No sabemos'. '¿Qué pasa si hacemos esto?' Quedó muy claro que nadie la dominaba y teníamos que experimentar".

Si bien su trabajo no ha aparecido en pantalla aún, señala que sus amigos de la industria mueren de ansias por verlo. Ya están enganchados con la historia, el prólogo a una guerra civil entre la familia Targaryen.

"Las otras cosas que había hecho no tienen ese alcance. Tu amigo el cineasta vio The Alienist, pero tu tía no. Aquí sí. Todo mundo lo comenta. Es un sentimiento muy padre".