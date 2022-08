Filmará Selena Gomez en México musical sobre narcos

CDMX.- Selena Gomez y Zoe Saldaña vendrán a México a filmar un musical sobre narcotraficantes.

Las actrices serán parte del elenco de la nueva película del francés Jacques Audiard, que por el momento se titula En Busca de Emilia Pérez.

Con tono de comedia, narrará la historia de un capo de la droga mexicano, llamado Juan Del Monte, quien para desaparecer del negocio y comenzar una nueva vida se convertirá en una mujer.

El papel principal recaerá en la actriz trans española Karla Sofía Gascón, quien apareció en la serie Rebelde. Se desconoce cuáles serán los roles tanto de Gomez como de Saldaña.

Sin embargo, presumiblemente alguna de ellas encarnará a Rita, una abogada descrita por una fuente relacionada con la producción como la facilitadora de la transformación del criminal.

Una película atípica llena de talento

Selena Gomez triunfa actualmente, como actriz y productora, en la serie Only Murders in the Building, nominada al Emmy como Mejor Comedia.

Zoe Saldaña apareció recientemente en la película de viajes en el tiempo El Proyecto Adam, al lado de Ryan Reynolds, y está lista para regresar al mundo de Avatar en sus próximas secuelas.

Jacques Audiard (Lee Mis Labios, Un Profeta), uno de los cineastas franceses contemporáneos más prestigiosos, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes por el drama Dheepan.

Para la música, el realizador está contando con la actriz y cantante gala Camille, quien ha hecho canciones para películas como El Principito y Ratatouille.

La búsqueda de locaciones comenzó a finales del 2021 y se extendió los primeros meses de este año.