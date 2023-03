Filtran colaboración de Rosalía y Rauw Alejandro

CDMX.- A unas hora del estreno de su LP "RR" de Rosalía y Rauw Alejandro, "RR" fue filtrado mediante aplicaciones de mensajería instantánea.

Ésta es la primera colaboración musical de la pareja en sus tres años de relación, el material se dará a conocer oficialmente el día 24 de marzo, y la pareja realizará una transmisión para escucharla junto a su público en redes sociales.

Ha circulado que en entre las tres pistas filtradas se encuentran un bolero titulado "Promesa" que incluye arreglos de electrónica, y dos temas más movidos, uno llamado "Beso" una pista muy sensual, y la tercera "Vampiros" con un sintetizador grave como base del tema.

No es primera vez que la española atraviesa por la filtración de un próximo estreno, en enero salió prematuramente su material LLYLM.

El pasado lunes la pareja ofreció una entrevista para promocionar su trabajo en el programa del streamer Ibai Llanos donde dieron algunos adelantos de lo que pueden esperar sus fans de su música y hablaron sobre su relación.

Rosalía se sinceró sobre las primeras impresiones que tuvo del puertorriqueño, dijo que sus pensamientos sobre él cambiaron con el paso del tiempo pues lo creía un "chico malo".

"Yo tenía la fe perdida en la masculinidad. Conocerte cambió un poco la situación y lo digo porque los hombres que yo tenía a mi alrededor. Sentía que emocionalmente no estaban disponibles y contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que no tenías miedo de querer y de ser querido", comentó la cantante.