Filtran coqueta imagen de Jennifer Lopez ¿vestida de 'stripper'?

"Una de las mujeres más famosas y sensuales de la actualidad es sin duda Jennifer Lopez, quien con frecuencia comparte contenido sugerente que deja sin aliento a todos sus fans; sin embargo, recientemente una fotografía la colocó en el centro de atención de los cibernautas por aparecer de una forma polémica.





JLo tiene un proyecto en puerta en el que dará vida a una stripper en la cinta llamada Hustlers junto a Cardi B, por lo que sacó su lado más salvaje personificando a Ramona, el nombre de su personaje.









La imagen fue compartida por la cuenta de Instagram Suelta la Sopa, y en ella se puede ver a JLo vistiendo un sensual bikini en rosa, que muestra su bien trabajado abdomen, sus exuberantes caderas y sus torneadas piernas.





La postal rápidamente alcanzó más de 17 mil likes hasta el cierre de esta edición y cientos de comentarios tanto positivos como negativos, que por un lado halagan la belleza de JLo y por otro critican el abrigo de piel que lleva puesto:





"Que mala persona, apoyar la crueldad animal, es que acaso no saben cómo le quitan la piel a estos animalitos para que personillas como esa porten esos abrigos… Que asco de ser humano…; Una mujer con el corazón podrido para llevar pieles que no son suyas; Siempre usando pieles de animales despellejados vivos; Si le quitamos el abrigo de piel estaría perfecta; Que tal el abriguito eh!! Espero que cuando tenga que dar explicaciones a la vida, la vida no le cobre el que ella le arranque la vida a esos animales!” [sic].









Sin embargo, otros cibernautas no perdieron la oportunidad de lanzar piropos a la atractiva mujer:





Ya quisieran todas las envidiosas estar así a los 50 años!! Viejas Podridas!! Envidiosas!; Wow que cuerpazo!!! Bella , la edad es un número; El que le ponga defectos a esta mujer es que no tiene ojos; Lo único que puedo decir, es que a su edad quiero estar así de rica y reluciente como ella y sobretodo bien bendecida y afortunada”.





La película en la que JLo se mostrará como bailarina exótica junto a la rapera Cardi B, quien antes de ser cantante se dedicaba a ser stripper, se estrenaría a finales de año en los cines.









Fuente: www.lanetanoticias.com.mx