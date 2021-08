Filtran fotos de Andrew Garfield en set de Spider-Man: No Way Home

Ciudad de México.- A pesar de que ni Andrew Garfield ni Tobey Maguire han aparecido en el primer tráiler de Spider-Man: No Way Home, los fans no pierden la esperanza de volver a ver ambas encarnaciones del superhéroe en pantalla.

Un deseo que podría estar cerca de cumplirse de acuerdo a las imágenes del rodaje filtradas recientemente. Fotografías que, pocas horas después, fueron retiradas por una reclamación de derechos de autor de Sony Pictures, lo que podría ser un indicativo de su autenticidad.

En las instantáneas, presuntamente tomadas durante la estancia de Garfield en el set de Spider-Man: No Way Home, aparece el actor vestido con el traje del superhéroe y subido a una estructura de andamios situada delante de un croma azul. Garfield aparece junto a otro intérprete que también está caracterizado como el superhéroe y que, aseguran, se trata del otro Spiderman del cine, Tobey Maguire.

Las imágenes fueron publicadas en redes sociales hace pocos días, prácticamente coincidiendo con el lanzamiento del primer tráiler de Spider-Man: No Way Home, lo que hizo que pasaran más desapercibidas en un primer momento. Pero ahora, especialmente después de que Sony haya instado a su eliminación, la señalas sobre su veracidad se han incrementado.

Después de que The Amazing Spider-Man 2 no lograra obtener en taquilla las cifras que Sony esperaba, la compañía decidió reiniciar el universo del superhéroe, dejando inconclusa la historia de esta encarnación del personaje y sin una tercera entrega. A pesar de que todo apuntaba a que Garfield no volvería a tener oportunidad de encarnar a Spidey, con el estreno de No Way Home, el intérprete tendrá la oportunidad de retomar el papel y dar un posible final a su Spider-Man.

Dirigida por Jon Watts y con Tom Holland como protagonista junto a Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Spider-Man: No way Home llevará a la gran pantalla por primera vez el Multiverso de Marvel, introduciendo, no solo a tres encarnaciones de Peter Parker, sino además a varios de los villanos de las anteriores películas, como el Doctor Octopus de Alfred Molina o y el Electro de Jaime Foxx. La cinta llegará a los cines el 17 de diciembre.