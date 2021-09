Filtran nuevos detalles de The Batman; 'es una película de terror'

Ciudad de México.- El regreso de Batman está cada vez más cerca. Será el 4 de marzo de 2022 cuando llegue la esperada versión de Matt Reeves con Robert Pattinson tomando el relevo a Ben Affleck como Bruce Wayne.

Aunque queden meses, ya están comenzando las proyecciones de prueba con público para conocer sus reacciones. Y, por supuesto, han llegado las primeras filtraciones, que no han dudado en calificar a la cinta como una auténtica "película de terror".

Ha sido el tuitero Blurayangel, cocreador y copresentador del podcast GOAT Movies, el que ha revelado varios datos sobre el filme. Según comenta, ha sido un conocido suyo el que ha asistido a una de estas proyecciones de testeo.

Es una película de terror. Es muy gráfica, muy oscura y tremendamente aterradora. Paul Dano está completamente desquiciado, tan espeluznante que lo adoraba en cada segundo", detalló.

Pero no han sido solo impresiones de la cinta, pues ha detallado cada nuevo personaje, así como elementos icónicos como el Batimóvil. Lo primero que ha revelado es que la duración de la cinta, en estas proyecciones, es de tres horas.

Por otro lado, ha comentado que sus impresiones de la Gatúbela de Zoë Kravitz. "Es mi favorita, sin duda", ha dicho. Además, ha calificado a la voz de Pattinson como Batman como "perfecta". El nuevo Batimóvil lo ha descrito como una "puta maravilla". Además, ha descrito una escena que hizo que todo el público asistente gritase.

"Hay una escena al final que, literalmente, hizo que todos gritasen, todos suspiraron... como si no hubiera otra forma para todos...", describió, evitando dar detalles que podrían ser spoilers.

Cabe destacar que no se trata de una fuente directa y que es una proyección de prueba, lo que puede significar que lo visto en este testeo puede que no esté en el montaje definitivo de marzo. Algo evidente es que Warner busca evitar otro fiasco y no sería extraño que, desde estos pases hasta su estreno, haya reshoots, como ha sucedido con otras producciones como 'Spider-Man: No Way Home' de Sony y Marvel.

Lo que sí parece claro es que Reeves busca un enfoque diferente al anteriormente visto. En caso termine de confirmarse que es una cinta de terror, esto lo alejaría de la mirada épica de Snyder, la psicológica de Nolan o la kitsch de Burton y Schumacher. Sería una nueva aproximación al personaje de DC, tal y como prometió el propio Reeves.

De momento, los avances mostrados han sido bien recibidos por los fans, cuyas expectativas están muy altas a pesar de las dificultades que ha habido con el rodaje del filme, así como su fecha de estrenos, ambos marcados por la pandemia del coronavirus.