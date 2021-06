Filtran primeras imágenes de Halle Bailey para live action de La sirenita

En julio de 2019 se dio a conocer que la actriz y cantante Halle Bailey fue la elegida para dar vida a Ariel en el live action de La sirenita, algo que causó bastante polémica.

La decepción de varias personas se dio porque esperaban que, como en los otros live action de películas clásicas, la protagonista se pareciera a la de la cinta animada.

No obstante fueron los propios productores de Disney quienes respondieronafirmando que 'las sirenas danesas pueden ser negras'.

Ahora, a casi dos años de esta polémica se filtraron algunas imágenes de Halley Bailey interpretando a Ariel en la escena que rescata al príncipe Eric de las olas del mar para llevarlo a la orilla.

EXCLUSIVE: Halle Bailey pictured for the first time as Ariel as she films The Little Mermaid in Italy https://t.co/vsS3aO67fE

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 10, 2021