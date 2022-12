Finalmente interpreta Stallone a un gángster en 'Tulsa King'

CDMX.- Con una trayectoria ya consolidada dentro del cine de acción, a sus 76 años Sylvester Stallone salda la cuenta que tenía pendiente al querer interpretar a un gángster entrañable.

Su primera incursión a la TV como protagonista, la serie Tulsa King, llegará el 25 de diciembre a la plataforma Paramount+.

"La ironía es que estuve tratando de hacer un gángster desde 1970, incluso traté de ser un extra en El Padrino y me dijeron: 'No sé si tienes el look'. Dije: '¿De verdad?' Parece que ahora tengo un aspecto más afín.

"Es un mundo que siempre me ha fascinado, ¿quién hubiera pensado que años más tarde Taylor Sheridan (el creador) me invitaría a esto, en lo que combina el mundo de la Costa Oeste con los vaqueros, y el de la mafia con la Costa Este. Dije: '¡Wow! Qué interesante'. Le doy todo el crédito por darle este giro tan diferente a todas estas fórmulas y clichés del género", destacó Stallone en entrevista exclusiva para REFORMA.

Si bien el astro de sagas como Rocky y Rambo ya había tenido cierta experiencia en el mundo de la mafia en los filmes Óscar (1991) y Ángel Vengador (2002), ninguno había estado al nivel de lo que él soñaba interpretar, un personaje a la altura del Vito Corleone de El Padrino, pero a su estilo.

Finalmente, su momento llegó con Dwight "El General" Manfredi, un capo de la mafia de Nueva York, quien tras haber pasado 25 años en prisión es liberado y enviado a Tulsa, Oklahoma, donde deberá arrancar su imperio desde cero.

"Claro que vi a todos esos personajes entrañables, pero dije: 'Ok, ¿cómo hago esto único?' Porque ellos hicieron su trabajo y ahora era mi turno y lo que pensé fue: '¿Qué pasaría si un día despierto y alguien me dice que soy un gángster?'

"Si yo fuera uno, así es como pensaría, esto es lo que haría siendo yo, porque lo más difícil de actuar es ser uno mismo. La gente se paraliza. He visto lo mejor de lo mejor y frente a las cámaras son extraordinarios, pero por fuera desaparecen, porque no se sienten cómodos consigo mismos, necesitan de un personaje, pero yo no", explicó el neoyorquino.

En la trama, Dwight tendrá que armarse de un equipo de personajes peculiares a quienes deberá convencer de que tiene lo necesario para apoderarse de aquellos extraños barrios. Stallone, en su vida real, también se acompañó de un gran elenco y equipo creativo para sortear el reto y lo hizo estando en las mejores manos: además de las de Taylor Sheridan (Yellowstone), las del showrunner Terence Winter (Los Soprano).

"Lograron conjuntar a un equipo en el que yo considero que todos son estrellas. Muchas veces trabajas con gente con la que no funciona y te afecta, pero esta vez todos son extraordinarios en lo que hacen. Era mi trabajo no arruinarlo y estar a altura", compartió el actor entre risas.