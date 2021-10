Firma Netflix acuerdo con creador de '¿Quién Mató a Sara?'

Reforma Reforma

Ciudad de México.- Tras el éxito rotundo en la plataforma de la serie ¿Quién Mató a Sara?, Netflix anunció este lunes un acuerdo creativo de exclusividad por tres años para series, con el guionista y showrunner chileno José Ignacio "Chascas" Valenzuela, creador de la historia protagonizada por Manolo Cardona y Carolina Miranda.

El acuerdo también incluye el análisis de las propuestas de películas que tenga bajo la manga Valenzuela, la mente detrás de otras novelas como Amor a Domicilio, La Familia de al Lado y Dama y Obrero.

"Me emociona tremendamente el unirme a la familia Netflix. De la mano de ellos, durante los próximos tres años, me he comprometido a contar historias que emocionen a los fans de Latinoamérica y el mundo tanto como lo hizo ¿Quién Mató a Sara?", compartió "Chascas" en exclusiva.

Actualmente, el chileno se encuentra trabajando en la tercera temporada de ¿Quién Mató a Sara?, que empezará su producción el próximo 18 de octubre. La primera temporada del show fue vista en sus primeras cuatro semanas en poco más de 55 millones de hogares, de acuerdo con información de Netflix.

Esto posicionó a la serie en el Top 10 de Lo Más Visto en la plataforma en 87 países, incluyendo a Estados Unidos, Alemania, Israel, Brasil y Francia. La segunda temporada se estrenó dos meses después.

El próximo proyecto de Valenzuela será Donde Hubo Fuego, actualmente en producción. Protagonizada por Itatí Cantoral y Eduardo Capetillo, esta novela mexicana mostrará al televidente lo que ocurre dentro y fuera de una estación de bomberos, "donde el misterio, la aventura y el romance se entrelazan".

"La propuesta de 'Chascas' incluye un innovador contenido con formatos sin precedentes para el streaming, como las novelas de largo formato. En su narrativa, el melodrama se mezcla con misterio y su visión incluye valores de alta producción, narrativas profundas y personajes complejos que evolucionan y enganchan a la audiencia a través de conexiones emocionales", mencionó Netflix en un comunicado de prensa.