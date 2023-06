Firman actores de Hollywood una amenaza de huelga

Especial / Agencia Reforma / El contrato actual de SAG-AFTRA con los estudios, canales y plataformas de streaming vence el viernes

Ciudad de México.- Alrededor de 500 celebridades de Hollywood, entre ellas varios ganadores y nominados al Óscar, como Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Rami Malek, firmaron una carta abierta en donde le solicitan al Sindicato de Actores que sus negociaciones con los estudios y plataformas de streaming sean mucho más severas.

De lo contrario, todo ellos están de acuerdo en arrancar una huelga del gremio en cuanto se termine la fecha máxima para las negociaciones, este viernes 30 de junio.

A través de una carta difundida este martes por medios como Rolling Stone y The Hollywood Reporter, los actores aseguraron que estaban listos para tomar medidas más drásticas si no se llega a un buen acuerdo.

"Nos preocupa la idea de que los miembros de SAG-AFTRA (siglas del sindicato en inglés) puedan estar listos para hacer sacrificios que un liderazgo no permitiría. Este no es un momento para encontrarse en el medio, y no es una exageración decir que los ojos de la historia están puestos en todos nosotros", se lee en la carta.

"Les pedimos que presionen por todos los cambios que necesitamos y las protecciones que merecemos y hagan historia al hacerlo. Si no pueden llegar hasta allí, les pedimos que usen el poder que les otorgamos nosotros, los miembros, y se unan al WGA (Sindicato de Escritores) en la huelga. Para nuestra unión y su futuro, este es nuestro momento. Esperamos que, en nuestro nombre, encuentren ese momento y no se lo pierdan".

Otras estrellas de renombre como Julia Louis-Dreyfus, Ben Stiller, Quinta Brunson, Neil Patrick Harris, Amy Schumer y Amy Poehler también firmaron el documento, que ya abrió un fuerte debate online.

El contrato actual de SAG-AFTRA con los estudios, canales y plataformas de streaming vence el viernes y la dirección tiene el poder de convocar una huelga el mismo sábado siguiente si no se llega a un acuerdo.

"Esperamos que hayan escuchado nuestro mensaje: este es un punto de inflexión sin precedentes en nuestra industria, y lo que podría considerarse un buen negocio en otros años, simplemente ya no es suficiente.

"Sentimos que nuestros salarios, nuestro oficio, nuestra libertad creativa y el poder de nuestro sindicato se han visto socavados en la última década. Necesitamos revertir esas trayectorias. Queremos que sepan que preferimos ir a huelga antes que ceder en estos puntos fundamentales".