Fiscales de L.A. rechazan caso de abuso sexual contra Spacey

Los Ángeles (AP) — Los fiscales de Los Ángeles rechazaron un caso de abuso sexual contra Kevin Spacey porque el acusador falleció.



La fiscalía del condado de Los Ángeles anunció la decisión el martes. El caso deriva de la denuncia de un masajista de que el actor lo tocó inapropiadamente durante una sesión de masajes en una casa en Malibu, California, en octubre de 2016.



La decisión indica que las acusaciones contra Spacey no podían confirmarse sin la presencia del masajista. El hombre también demandó a Spacey bajo el alias de John Doe en un caso que continúa pendiente en una corte federal.



El abogado Alan Jackson, quien representa al actor, no respondió de inmediato un email en busca de declaraciones.



Los fiscales de Massachusetts desestimaron en julio un caso penal contra Spacey tras acusaciones de que manoseó a un joven de 18 años en un bar en la isla vacacional de Nantucket en 2016.



En ese caso, el acusador de Spacey invocó el derecho a no testificar establecido en la quinta enmienda de la Constitución estadounidense, para no rendir declaraciones sobre mensajes de texto de la noche del presunto manoseo que según la defensa fueron borrados.



La policía en Londres también investiga alegatos de conducta sexual inapropiada contra Spacey, pero no ha habido actualizaciones públicas en ese caso.