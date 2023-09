Florece en la adversidad

Chihuahua, Chih.- La artista plástica Paola Anchondo realizó la exposición denominada ‘Solo queda florecer’, recientemente en la galería Cezanne, donde los asistentes pudieron deleitar la vista con piezas que fortalecieron a la pintora chihuahuense ante la pérdida de su padre y por algunas adversidades que se presentaron en su vida.

En entrevista para El Diario, comentó que le aporta esta muestra, así como sus próximos proyectos.

“Las obras de “Solo queda florecer” fueron escalones que recorrí en mi proceso de sanación debido a la pérdida de mi papá y otros sucesos difíciles que me tocó vivir en los últimos dos años”

“Esta colección es una serie de palabras y figuras que construí en muchos momentos solitarios, pero gracias a todo el amor y apoyo que recibí. “Solo queda florecer”, me hace volver a creer que cuando trabajas con el corazón, otros corazones te encuentran y se conectan a lo que tienes que decir”, dijo.

Paola tiene ocho años de experiencia en el campo de las artes visuales, y señaló que fue desde su infancia cuando la atrapó todo lo relacionado con el arte de la pintura. A la fecha, continúa actualizándose, ya que aseguró que la muerte de su papá la marco bastante y la motivó a seguir floreciendo.

“Aumentó demasiado significativamente el volumen de las palabras que me expresaba mi papá. Me impulsó a dedicarme más de lleno al arte”

La artista chihuahuense, a sus 30 años de edad, está cursando la maestría en investigación en arte y creación de la Universidad Complutense de Madrid.

“Los dibujos animados y la decoración en mis cuadernos eran mis favoritos, aunque sin mucha visión para estudiar arte, ya que en mi familia era algo muy ajeno. Estudié Ciencias de la Comunicación, la cual me permitió desarrollarme en fotografía, diseño y proyectos de expresión humana. Al finalizar mi carrera, comencé a tomar clases de pintura como actividad complementaria y desde ahí no he dejado de pintar”, indicó.

¿Cómo defines tu estilo y quién o quiénes han influido en él?

“Me identifico más con el simbolismo en este momento. En mis obras lo más importante es el relato de la vida interior, de la emoción que se vive, por eso en esta colección cada cuadro va acompañado de un poema o reflexión que hice previamente de cada primer trazo. Han influido diversos artistas contemporáneos, en la naturaleza y en aquellas obras que te cuentan, una historia sobre su existencia”, aseveró.

Su inspiración

“Las personas que me han manifestado la conexión que han tenido con mis obras, mi familia y mis amigos que creen en mí y el respaldo, las palabras y apoyo de mi papá, han motivado mi desarrollo y ejemplo, así como el apoyo de mi esposo”, comentó.

Lo que viene

“Me he mudado a Madrid para comenzar mi maestría en arte. En este mes de septiembre, me encuentro en la etapa de concluir mi primer cortometraje documental como directora y guionista, el cual será presentado en festivales de cine nacional e internacional. Y en estos días estoy comenzando a escribir y a definir mi siguiente colección de arte que me gustaría tener en Madrid”, puntualizó.

Gracias a la gente por apoyar el arte local. Por creer en los artistas chihuahuenses. Les invito a que continúen asistiendo o que se den la oportunidad de ir a cada evento y exposición que se realiza en Chihuahua. Muchos de ellos son gratuitos, y siempre es muy gratificante estar llenos de nuevas ideas, colores y talento” Paola Anchondo, artista plástica