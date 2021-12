Florence Pugh, Rami Malek y Bennie Safdie se unen a Oppenheimer

Agencias

Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan, sigue sumando grandes nombres a su reparto. Florence Pugh, Rami Malek y Bennie Sadif se suman al elenco del filme que estará encabezado por Cillian Murphy, que dará vida a Julius Robert Oppenheimer, el físico teórico de origen judío que fue una de las figuras clave en la creación de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial.

Según informa The Hollywood Reporter, Pugh interpretará a Jean Tatlock, una mujer comunista que mantuvo un romance con Oppenheimer. Una relación que en su momento generó serias preocupaciones de seguridad en el gobierno de los Estados Unidos. Por su parte, Malek y Safdie darán vida a dos de los científicos involucrados en el Proyecto Manhattan, la incitativa en el marco de la cual se crearon armas de destrucción masiva, siendo el último quien se convertirá en el físico húngaro Edward Teller, el conocido como 'padre' de la bomba de hidrógeno.

Basada en el libro de Kai Bird y Martin J. Sherwin, American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer la cinta, además de con Murphy como protagonista y estos tres nuevos fichajes, contará también con la participación de Emily Blunt, que será quien interprete a Kate, la esposa de Oppenheimer; Matt Damon, que interpretará al teniente general Leslie Groves; y con Robert Downey Jr., que se convertirá en LewisStrauss, el ex presidente de la Comisión de Energía Atómica que cuestionó la lealtad de Oppenheimer para con Estados Unidos llevando a cabo audiencias contra él.

Universal Pictures es el estudio que está detrás del filme después de que Nolan rompiera su larga y productiva alianza con Warner Bros. El fin de esta colaboración llegó tras diferencias en la estrategia de estreno de Tenet, el anterior filme del director, y a raíz de las duras y abiertas críticas del cineasta a la estrategia de la compañía de estrenar todas sus películas de 2021 en cines y streaming de forma simultánea a través de su plataforma, HBO Max.

No hablaron con esos cineastas. No les consultaron sobre cuáles eran sus planes para su trabajo. Y creo que alguien necesitaba señalar que esa no era la forma correcta de tratar a esos cineastas", denunció en declaraciones a The Washington Post.

Oppenheimer, que supone el regreso de Nolan a la Segunda Guerra Mundial tras el estreno de Dunkerque en 2017, llegará a las salas de cine en julio de 2023.