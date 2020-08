‘Florinda Meza anduvo conmigo… ella me buscó’: ‘Quico’

Ciudad de México.- Carlos Villagrán no tiene contacto con Florinda Meza desde hace tiempo, pero en una entrevista que concedió a ‘Radio Mitre’ habló de su romance con la actriz.

En el material subido al canal de YouTube de Radio Mitre, Quico señaló: “Nadie me cree y así fue, lo tengo que decir como fue… te lo voy a decir, a mí me preguntan: ‘¿Tú anduviste con Doña Florinda?’. Y yo dije: ‘No, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó’. Es muy raro que te digan eso”.

Quico advirtió "primero que nada, ya es más añejo y hasta huele a azufre”. Aseguró que su relación con Doña Florinda fue una cosa amigable, más que otra cosa. “Fue un corto tiempo”.

La actriz, dijo, “anduvo también con Enrique Segoviano, el director del programa, y con Chespirito, fue su esposa y lo respetamos como tal”.

Recordó que hubo un momento en que pidió apoyo a Chespirito, a quien le informó que tras terminar con ella, hizo un escandalo.

"Termino con ella y hace un escándalo tremendo y me dice Chespirito ‘Ahorita, vamos a grabar, mantente en tu posición’. Cuando me dijo eso Roberto sentí que el aire era más puro”, relató.