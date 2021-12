Fran Drescher se siente orgullosa de su activismo social

Reforma

Ciudad de México.- En 1993, el nombre de Fran Drescher quedó inmortalizado en La Niñera, cuando su personaje de "Nana Fine" enamoró a los televidentes por su elocuencia y frescura.

Hoy, pese a los años, su comedia y rol siguen marcando generaciones, algo que la actriz ha decidido usar para cambiar el mundo.Desde entonces no sólo lo ha hecho a través de su carrera y como directora de la agrupación de actores de EU (SAG-AFTRA), sino con la creación de su asociación Cancer Schmancer, fundada en 2007 cuando se recuperó del cáncer de útero.

"Es muy emocionante, siento que todas las cosas que he hecho en mi vida, ser un miembro de la unión, tener este éxito en mi carrera, estar activa en Washington y hablar por los grupos marginados, darles voz y defender sus libertades, ha sido algo muy gratificante.

"Para mí ha sido muy importante usar mi fama para enfocarme en problemáticas que realmente importan y todo lo que he hecho en mi vida me ha traído a este gran momento en el que puedo hacerlo desde este lugar como presidenta y creadora, estoy viviendo un momento divino", destacó Drescher en videoconferencia.

Hoy, además del cariño e impacto que sigue recibiendo a través de la historia de romance que escribió para la televisión, celebra que tanto su personaje como su comedia se reencontrarán una vez más con el público, ahora desde los escenarios con el lanzamiento de The Nanny El Musical, puesta en escena que llegará el próximo año a Broadway, y en la que participó como cocreadora y que aún buscan a la actriz principal.

"Peter (Marc Jacobson) y yo estamos escribiendo el libreto y la actriz y escritora Rachel Bloom está escribiendo la música, estará por todo el mundo, lo que nos emociona es que salió muy bien, es una historia maravillosa, con todos estos personajes que han cobrado vida una vez más, es genial, yo no planeo estar en ella, aunque a Peter sí le gustaría, pero quiero que se levante por sí sola.

"El mayor desafío será encontrar a alguien que pueda interpretar a la niñera y no será fácil, tiene que ser graciosa como yo, poder lucir todas estas vestimentas, pero también tener una maravillosa voz para cantar, no como la mía, entonces será difícil, nos sentimos confiados en que la encontraremos", adelantó la neoyorkina de 64 años.

Con esa misma visión de romper con los estereotipos y llevar historias que planteen nuevas narrativas sobre inclusión y empatía, como lo hizo en los 90 con esta producción, la estadounidense presenta su nuevo filme Cita Navideña, que ya estrenó por Lifetime.

Se trata de una historia festiva con una pareja gay como protagonista, creada por ella, con la que busca seguir impulsando el mensaje de que el amor es amor.

"Hicimos lo mismo que con La Niñera y mi serie Happily Divorced, de tocar temáticas diferentes, no es acerca del sufrimiento de un personaje gay saliendo del clóset, no es acerca de padres que no lo apoyan, simplemente parte de una pareja gay, del hecho de que tengo un hijo gay y el otro no, y los amo a ambos y quiero que los dos encuentren el amor y que estén en una relación que los haga felices.

"Toda la película es la forma en la que el mundo debería de ser y me gusta que empuja la conversación aún más, al final todos queremos una familia feliz y todos tenemos derecho de ser felices, se trata de eso, de defender ese mensaje con amor y aceptación", puntualizó.