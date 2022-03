Francia Raisa, sabor mexicano en How I Met Your Father

Excélsior

Ciudad de México.- Francia Raisa, actriz que en 2017 le donó un riñón a su entonces amiga Selena Gomez, se siente sumamente orgullosa de que los latinos alcancen más puestos en Hollywood y se vean representados en distintas facetas, realizando papeles de más peso y sin etiquetas, tal como ella siente que le sucedió en How I Met Your Father (HIMYF), serie que se estrenará en México tras la versión de How I Met Your Mother y en la que Francia Raisa le da vida a Valentina, la amiga de origen mexicano de Sophie, interpretada por Hilary Duff.

"Es especial, realmente es especial para mí que soy primera generación de mexicanos nacida en Estados Unidos, el poder mostrar mi cultura en esta serie, sintiéndome muy bienvenida. En el primer capítulo aparecí con una playera de Selena Quintanilla y me sentí orgullosa de mostrar quién soy, de mostrar de dónde vengo y es muy cool ser parte de algo como esto, de poder voltear a mi alrededor y ver cómo los latinos lo hemos logrado. Antes solía ser la única latina, la única persona de color dentro de un elenco y ahora es completamente diferente, el mundo está cambiando y cada vez vemos más representación, algo que hace este show y que lo hace muy especial”, expresó en entrevista con Excélsior Francia Raisa.

Al escuchar esta declaración, el actor inglés Tom Ainsley, quien en How I Met Your Father interpreta a Charlie, el británico que se une al grupo de amigos que vive en Nueva York tratando de sobrevivir a las costumbres estadunidenses, comentó que al revisar las redes sociales vio muchos mensajes de gente que hablaba más de ese guiño latino que de otro aspecto de la misma serie que se estrenará el 9 de marzo en Star+.

"Fue una locura, la gente hablaba más de eso que de otros aspectos que se vieron en el primer capítulo”, relató sorprendido Tom Ainsley.

A lo anterior Francia Raisa inmediatamente respondió muy segura en una conexión Zoom: “¡Se los dije, yo les dije que eso iba a ser muy especial! Me sentí muy orgullosa de eso, de verdad. El primer día de filmación yo estaba cantando en el set Bidi bidi bom bom y nadie entendía nada, sin embargo les dije que Selena era algo grande, que eso iba a gustar y así fue. Nadie me tomó muy en serio, pero cuando empezamos a recibir tantos comentarios por la playera, todos entendieron que efectivamente ese guiño a Selena era algo especial para los latinos”, complementó Raisa.

El actor indio Suraj Sharma (Life of Pi) se sumó al discurso de inclusión y representación que aborda la serie, al mostrarlo como el integrante del grupo de orígenes indios que logró ser un pequeño empresario al abrir un bar.

"A mí me hace muy feliz que este cast sea muy inclusivo. La serie se desarrolla en Nueva York, queríamos mostrar lo que pasa allá afuera en la vida real y nosotros en la serie mostramos una parte de esa diversidad, así que es bello tener estas oportunidades que normalizan lo que hay allá afuera en la calle, con todas sus variantes, orientaciones y colores. Y tal como lo decía Francia, me alegró ver el set y darme cuenta de que no era la única persona de piel oscura”, ahondó Suraj Sharma, quien interpreta a Sid.

Detrás de How I Met Your Father se encuentran los creadores de contenido Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, quienes de igual manera han hecho mancuerna para entregar programas como This Is Us, Love Victor o About a Boy.

Esta dupla se aventuró al tomar como base la exitosa serie How I Met Your Mother, para hacer una versión en la que ahora una mujer madura llamada Sophie e interpretada por Kim Cattrall (Sex and the City) le cuenta a su hijo cómo fueron las aventuras junto a sus amigos en Nueva York para conocer al que ahora es su padre, lo que da pie a un salto al pasado en el que el espectador ve la versión joven de Sophie (Hilary Duff) junto a sus cómplices de aventuras.

"Siendo fan de la serie original llegas a pensar que las cosas buenas se deben de dejar y no se deben de tocar, pero cuando supe que Hilary Duff iba a ser parte de todo esto, dije: ‘sí, por favor’”, ahondó Francia Raisa, de también raíces hondureñas.