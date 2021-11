Franco escamilla echa a peder show de Belinda

Franco Escamilla reveló que le arruinó una presentación a Belinda por una imprudencia que cometió en un show de televisión, lo que provocó que la cantante saliera furiosa del escenario, pero nunca supo que él fue el culpable de su “desgracia”.

En una entrevista que Franco Escamilla en “La Mesa Reñoña”, recordó la ocasión en que le arruinó su presentación a Belinda en “Los Premios de la Radio 2019”, donde una de la estrellas principales era ella, además de Gloria Trevi.

El comediante destacó que mientras él esperaba detrás del escenario, vio que el micrófono que tenía estaba encendido, por lo que le llamó la atención y quiso verificar si realmente estaba conectado al audio del evento o no, mientras el espectáculos estába en vivo por televisión.

Lo primero que yo hago es ver si un micrófono está encendido… y están hablando dos compañeros: ‘No, porque a parte los premios son…’, y yo: ‘Sí’ (dice por el micrófono), y suena en el lugar y lo apago, y en ‘back stage’ empiezan: ‘¿Qué pu… micrófono está abierto?’ Y vienen a preguntarme y les enseño el mío que está apagado, y se fueron”, dijo.

Pero antes de dejar en vergüenza a Belinda en su presentación, Escamilla le habría echado la culpa a Christian Nodal, quien en ese momento estaba tomándose fotos con sus fans y traía su micrófono prendido, el cual terminaron apagándolo.

¿Por qué Franco Escamilla arruinó la presentación de Belinda?

El standupero recordó que a partir de ahí, la producción decidió desconectar todos los micrófonos de los artistas y dejar sólo los que estaban arriba del escenario, pero no contaron con que Belinda sería la próxima a dar su show dedicado a Selena, ya que le estaban realizando un homenaje.

“(Belinda) Entra al escenario y no jala su micrófono, no está abierto, y nadie se da cuenta, y empieza un corredero de gente de que: ‘¿Quién trae el micrófono? ¿Quién trae el micrófono?’, y yo: ‘Dime que no es este’, entonces, yo me sordeo y dejo mi micrófono en una mesita”, añadió.

Mientras el caos entre la producción se incrementaba, por más que se esforzara, Belinda cantaba, pero nadie la escuchaba, ya que su micrófono estaba apagado y sólo se escuchaba la música y una corista, por lo que deciden interrumpirla y sacarla del escenario.

“Sacan a Belinda, y Belinda viene devastada porque no funcionó su micrófono, y te lo juro por mis hijos, we, que yo le quería decir: ‘Que hijos de pu… lo que te hicieron’, esa era mi frase…. Y cuando viene, me pongo nervioso porque es Belinda, y la veo a los ojos y le digo: ‘Hija pu…’”, resaltó.