Frankie Muniz afirma que habrá película de ‘Malcolm, el de en medio’

Han pasado 13 años desde que se transmitiera el último capítulo de esta popular serie, aún así los fanáticos la siguen recordando y se han llegado a preguntar si sería posible un ‘reboot’, o bien una secuela en algún momento.

Recientemente el actor fue cuestionado sobre esto en un canal de YouTube dedicado a los fanáticos franceses de la serie.

“Sería un largometraje. Entonces, no necesariamente una nueva temporada o episodios, quieren hacer una película, sé que un guión está en preparación. No estoy seguro de qué puedo hablar o no, pero… sería una película. Entonces, no necesariamente una nueva temporada o episodios”, comentó el actor al sitio Malcolm France.

Por su parte, Frankie señaló que es su voluntad repetir una temporada con 10 o 12 episodios porque permite desarrollar suficientes historias para saber en qué se han convertido los protagonistas.

Sobre el elenco, Muniz asegura que todos quieren volver a formar parte de, excepto por una sola persona, la cual asegura que terminará cediendo.

“Espero que sí, porque cada personaje jugó su parte en el éxito de la serie. Sería genial reunir a todos”, afirmó.

Han pasando varios años desde que los fanáticos comenzaran a pedir un regreso, ahora al parecer es un hecho.





