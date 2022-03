El actor Fred Roldán se encuentra en terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México.

Su exesposa, la actriz Lupita Sandoval, informó a través de sus redes sociales el estado de salud de Roldán y solicitó donadores de sangre.

"Urgen donadores para Federico Samuel Roldan Dow, quien se encuentra muy delicado en terapia intensiva", escribió.

La actriz compartió a un programa de televisión que el también productor padece de un agresivo cáncer de cuello.

El productor y empresario de 62 años ha dedicado su vida al teatro.

"No me canso de estar ideando nuevos proyectos. El teatro no cansa, me da energía. Tengo todos los días de mi vida haciendo teatro, descanso en las mañanas, me doy tiempo para pasear a mi perro, para analizar obras, para leer, para ir al cine, pero todas las noches me fascina subirme al escenario", contó a Gente en una entrevista del 2019.

Egresado del Instituto Cinematográfico y de Arte Dramático Andrés Soler, en donde también estudiaron Verónica Castro y Daniela Romo, el histrión es dueño y fundador, junto a su ex pareja Lupita Sandoval, del Centro Cultural Roldán Sandoval.