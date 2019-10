Frida Sofía envía emotivo mensaje a Alejandra Guzmán

Luego de los dimes y diretes entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, la hija de la rockera no descarta la posibilidad de hacer las paces con su madre, a quien reveló admira en una reciente entrevista.

Frida Sofía acudió como invitada especial al programa Un Nuevo Día para promocionar su más reciente sencillo Nada es para tanto, donde mandó un emotivo mensaje a Alejandra.

“Gracias por enseñarme a salir adelante, gracias por hacer lo que pudiste...yo creo que hay varias cosas que no ve la gente detrás de cámaras también han pasado cosas bonitas y me quiero aferrar a eso, ya no a lo feo”, declaró en entrevista.

Al cuestionamiento sobre una posible reconciliación, la joven cantante respondió, “No sé, no te puedo decir pero quien sabe, necesitamos de dos partes”, señaló.

Además, confesó que la situación tampoco ha sido fácil para ella.

“Ha sido muy difícil por todo el drama pero hay que salir adelante, hay que enfocarte y hay que creer en ti y quien te quiera frenar, decirle ‘no’, por eso yo creo en mí por primera vez. Admiro a Alejandra Guzmán como artista, tiene una gran presencia en el escenario y lo tiene todo", declaró.

Sin embargo, pese a los disgustos de su familia por “ventilar” sus problemas familiares, Sofía dice no arrepentirse.

"No me arrepiento de haber publicado las cosas pero tal vez la forma en la que me manejé vieron un lado muy feo mío pero era una desesperación y era un callarme todos estos años a entrenarme a contestar lo correcto y así no es la vida”.

También reveló no tener contacto con Alejandra Guzmán desde su pelea que se desató debido a su ex, Christian Estrada, tras relacionarlo con su madre.

“Está bien, pero todo pasa por algo y si no hubiera pasado esto yo nunca hubiera dado este paso, entonces esto pasó por algo y aquí estoy”.

La polémica artista no quiso hablar sobre su expareja, pero sí de su bebé que decidió abortar.

“Yo siempre he querido una familia y yo decidí no tenerlo porque no estaba lista, era muy difícil verlo (a Christian) con mi mamá, me partió el corazón y yo estaba sola… fue algo muy difícil pero ‘nada es para tanto’”, finalizó.





Fuente: www.elimparcial.com