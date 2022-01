Frida Sofía estuvo detenida ¿por robar botella de agua?

Reforma

Ciudad de México.- La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, fue liberada de prisión la noche de este lunes.

De acuerdo con los testimonios de la cantante, fue sacada agresivamente del restaurante playero Joia porque no le cayó bien a la manager del lugar y la acusaron de robar una botella de agua.

"Simplemente a la manager de Joia no le caí bien, me quisieron sacar y me sacaron. Me sacaron muy feo (muestra moretones). Esto no me lo hicieron los de la Policía, sino los de seguridad en Joia y dijeron que era porque yo me había robado un agua", dijo Frida, de 29 años.

Agregó que estuvo presa desde las 2 de la mañana y en el transcurso del día no durmió ni comió nada.

"He estado sentada, hasta ahorita no he dormido ni comido nada. O sea te dan un sandwich ahí asqueroso, pero literal no, ya sabes" aseguró. "El baño es una asquerosidad, estaba mal y te gritan".

Para salir, Frida Sofía tuvo que pagar una fianza de 150 dólares, equivalente al 10 por ciento de los mil 500 impuestos por los cargos de alteración al orden público y oponer resistencia ante los oficiales.

La también modelo manifestó su tristeza al ver que su familia no se encontraba en el momento de su liberación.

"¿Saben que es triste? Que nadie de mi familia está aquí, para que vean. Literal yo no tenía a dónde irme hoy, agarraba yo esto (papeles) y yo me las arreglo, para que vean que la fama y el glamour no es 24/7 y no es como la pintan".