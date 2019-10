Frida Sofía hace descarado playback y fans no lo perdonan

Ciudad de México.- Ahora que Frida Sofía inició su carrera como cantante debe practicar un poco más si desea no verse tan mal arriba del escenario.

Lo decimos porque durante un concierto, la hija de Alejandra Guzmán hizo el playback más descarado de la historia. En serio, el más descarado.

Todo ocurrió durante una presentación en Houston donde cantó uno de sus nuevos temas llamado ‘Nada es para tanto’.

Durante los primeros minutos todo iba bien, pero a mitad de la canción Frida Sofía no pudo seguir el ritmo de la pista y comenzó a exagerar sus movimientos y a interactuar demasiado con el público.

Hasta eso, el público no evidenció su error, pero en cuanto compartió las grabaciones del evento en Instagram el error quedó al descubierto y sus seguidores no perdieron la oportunidad de hacérselo notar.

“¿Y para cuando cantas sin los kilos de autotune del playback? / Playback… y súper mal hecho…/¿Quién te dijo que cantabas? Con tanto arreglo de audio, ¿quién no canta?”, fueron tan solo algunos de los comentarios que recibió.

El outfit de la cantante (un short de mezclilla con mallas transparentes) también fue muy criticado, a lo que ella respondió que su vestuario no había llegado.

“¿Sabes algo? De hecho no llegó mi vestuario. También abrí mi cel y vi que un ‘vidente’ decía que me iba a suicidar caminando para subirme a un escenario. Sí, muerta de miedo. También tengo inseguridades, pero al final me subí y no cobarde me escondí”, mencionó.