Frida Sofía insulta y amenaza en redes a Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- Parece que el enojo que trae Frida Sofía contra su mamá no pasará pronto y ahora la amenazó a través de su cuenta de Instagram.

Aunque no solo es contra ella, pues también se dejó ir contra Christian Estrada, su expareja y ahora novio de Alejandra Guzmán.

Frida Sofía confirma que su mamá le bajó al novio; 'no es la primera vez'

Recordemos que la joven dijo que él “es un trepador que quiere ganarse la fama a costa de mi mamá.”

"Me siento humillada. Lo que más me duele es ver las prioridades de mi mamá”.

Tras estos dichos, Estrada salió en su defensa y declaró en un programa de televisión que Frida estuvo embarazada de él.

"La busqué para ver si quería al bebé. Enamorado estaba. Me enamoré de Frida, no de la hija de Alejandra Guzmán. Quise tener al bebé, quise una vida con ella. Es un tema que no quiero tocarlo. Frida es quien debe de explicarlo”

Luego de escucharlo, la también modelo de 27 años publicó en su cuenta de Instagram una foto con varios mensajes para ambos.

"Habla con hechos o cállate. Ojalá y desmientas todo. Pero esto no se trata de ti, trepador, tú solamente serás uno de los muuuuuchos… suerte”

Y para La Guzmán también dejó un insulto y una amenaza: “Traté de amarte, protegerte y quererte, pero es tiempo de que paguen las consecuencias de sus acciones. Pruebas. Me duele y me da pena, pero hasta aquí. Cobardes”.