Frida Sofía no tiene pruebas de abuso sexual: Enrique Guzmán

Luego de la polémica declaración en donde señaló que Natasha Moctezuma murió por el karma de Frida Sofía, Enrique Guzmán señaló que su nieta no ha ratificado su denuncia de abuso sexual ‘porque no tiene pruebas’.

Ante estas afirmaciones, en De Primera Mano, de Imagen Televisión, se comunicaron con el licenciado Xavier Oléa, quien, respondió a lo dicho por el cantante.

Es parcialmente cierto lo que dice el señor Enrique Guzmán. Hoy en día, como lo hemos dicho, por razones migratorias Frida Sofía no puede abandonar el territorio de Estados Unidos, por lo tanto esta ratificación debe hacerse por el consulado, el Ministerio Público así lo requirió, lo requirió presentar a Frida Sofía, le presentamos la información y documentación que señalaba su imposibilidad para estar físicamente aquí. Sugerimos hacerla vía virtual y la determinación fue hacerla por medios consulares”

Por ello, indicó, el asunto está en manos de la Fiscalía hacer el trámite consular apoyándose de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que así Frida Sofía pueda acudir al consulado, que podría ser el de Miami, a ratificar la denuncia.

Es algo que está fuera de las manos de nosotros como abogados y está fuera del alcance de Frida por el momento. Es un trámite burocrático internacional que tiene que llevar a cabo la Fiscalía”

Xavier Oléa también aclaro que no afecta el proceso el que la hija de Alejandra Guzmán no pueda venir a México y no le resta fuerza a sus declaraciones ni a lo que tenga que hacer a través del consulado.

Una vez que ella la ratifique, sus abogados tendremos plena libertad de ejercer los derechos de ella como víctima y nosotros podremos actuar en el expediente, podemos presentar pruebas, recabar entrevistas, entonces a partir de ese momento se agilizará la circunstancia”

Finalmente, explicó que las diligencias que a fuerzas se tengan que realizar sobre la modelo se tendrán que hacer en Estados Unidos mientras se resuelve su situación migratoria.

Habrá sí o sí una diligencia donde se requiera la presencia de Frida, que es la valoración sicológica, que tiene que ser de un perito oficial. La del perito particular ya la hicimos, pero la del perito oficial pues, si no está resuelto su tema migratorio, la fiscalía tendrá que hacer la valoración vía virtual, Zoom, cualquier otro medio, o tendrá que trasladarse al consulado y ahí levantarle los exámenes a Frida”