'Friends' llegará a las salas de cine

Para celebrar el 25 aniversario del estreno del programa, Warner Bros. se ha asociado con Fathom Events para "Friends 25th: The One With the Anniversary", una proyección de 12 episodios favoritos de los fanáticos durante tres noches. También habrá contenido adicional con las proyecciones, como entrevistas y otro contenido detrás de escena nunca antes visto.

"Estamos encantados de celebrar el 25 aniversario de Friends, un programa de televisión que sigue impactando en la cultura y atrayendo a nuevos fanáticos de todas las generaciones", dijo Ray Nutt, CEO de Fathom Events, en un comunicado. "Los fanáticos tendrán la oportunidad de reunirse y recordar algunas de las escenas más divertidas y emotivas de la aclamada comedia, esta vez en los cines".

El evento tendrá lugar en más de mil teatros en los Estados Unidos durante tres noches el 23 de septiembre, el 28 de septiembre y el 2 de octubre.

"El impacto cultural que Friends sigue teniendo, 25 años después de su estreno, es sorprendente, un verdadero testimonio del genio de Marta Kauffman, David Crane, Kevin Bright y el elenco increíblemente talentoso. Es increíble saber que la serie continúa gustando, estamos uniendo a personas de todas las edades. No podríamos estar más emocionados de entregar estos episodios remasterizados digitalmente a los cines, ¡por primera vez! - para que juntos, en una experiencia compartida, nuestros fieles fanáticos puedan disfrutar de algunas de sus escenas favoritas de Friends. de una manera nueva", dijo Lisa Gregorian, presidenta y directora de marketing de Warner Bros. Television Group, en un comunicado.

La proyección de Fathom Events es solo una de las muchas celebraciones que tienen lugar para rendir homenaje a la querida comedia de situación.

Las productoras ejecutivas Marta Kaufman, David Crane y Kevin Bright tendrán lugar en una conversación y proyección como parte del Festival de TV Tribeca en la ciudad de Nueva York el viernes 13 de septiembre.





Fuente: www.elimparcial.com