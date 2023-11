'Frozen 4' está en proceso, anunció el CEO de Disney

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Bob Iger, CEO de Disney, reveló que el estudio está expandiendo el universo de Frozen con no una, sino dos nuevas películas. Además de la ya anunciada Frozen 3, que aún no ha llegado a la pantalla grande, Iger dejó entrever la posibilidad de un cuarto capítulo en la popular franquicia.

"Frozen 3 está en proceso, y podría haber un Frozen 4 en camino también", declaró Iger este jueves en Good Morning America. La directora original de Frozen y Frozen 2, Jenn Lee, está liderando el equipo en la animación de Disney.

Los compositores detrás de las icónicas canciones de Frozen, Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, confirmaron su regreso para componer nuevas melodías para las nuevas dos entregas.

El anuncio tuvo lugar en el parque temático de Disney en Hong Kong, donde se celebró la ceremonia de apertura de World of Frozen. Esta nueva atracción permitirá a los visitantes sumergirse en el mágico mundo de Arendelle, encontrándose con personajes queridos como Olaf, Anna y Elsa, mientras disfrutan de experiencias, desde cenas en restaurantes temáticos hasta paseos por las pintorescas calles.

"Durante años, en nuestros parques de Disney hemos estado creando estos grandes mundos inmersivos. Básicamente, son la personificación física de algunas de las mejores historias que hemos contado... Y, por supuesto, Frozen siendo una de nuestras franquicias más valiosas, creo que es perfecto para construir el lugar donde tiene lugar Frozen", dijo Iger.

Frozen y su secuela, Frozen 2, se convirtieron en fenómenos culturales, recaudando miles de millones en taquilla. La secuela de 2019 sigue siendo la película animada más taquillera de todos los tiempos, con mil 45 millones de dólares, mientras que la original no se queda atrás, con mil 33 millones. Además de su éxito en la taquilla, las películas han dado lugar a canciones populares como "Let It Go" y "Do You Want to Build a Snowman?", así como a una adaptación teatral en Broadway.

Aún no hay fecha de estreno definida para Frozen 3. Sin embargo, se ha dicho que sería en algún momento en 2025.