Frustra a Juanes lo que sucede al Amazonas en Brasil

Ciudad de México.- Luego de los incendios que se han suscitado en la selva del Amazonas en Brasil, el cantautor colombiano Juanes declaró que le aterra la “locura” con la que los líderes mundiales están manejando el planeta.

Las noticias no son muy alentadoras cuando ves los titulares de lo que pasa en el mundo entero, realmente es frustrante. Lo que pasa en el Amazonas es una tragedia de un nivel incalculable y cuando ves la locura de los líderes que están manejando el planeta, es aterrador”, resaltó.

Más incendios en la Amazonia pese a labores de extinción

Ante una situación así, el artista ganador de varios premios Grammy Latino y que ha sobresalido por su labor filantrópica, dijo que el ser humano debe tratar de buscar la paz en lo más profundo de su alma.

Hay que tratar de entender qué es lo que nos molesta, por qué nos molesta y tratar de solucionarlo pero profundamente, desde el interior. Nos falta mucho para poder mirarnos a los ojos y reconocernos a nosotros mismos.

Todo el tiempo nos estamos dividiendo y la política es experta en hacer eso, en dividir a la gente. Deberíamos encontrar otros lugares sin que este tipo de cosas nos dividan, por eso el arte es importante, en el arte está la conciencia”.

Consideró que alguien “está provocando los incendios allá. Son temas culturales y profundos que tendrán que ir cambiando a la fuerza. Tenemos que cambiar la forma de vivir aquí, si es que queremos seguir viviendo”.

Educación y tiempo frenarán los índices de violencia

Durante su visita a México, donde se presentará este 25 octubre en el Auditorio Nacional de esta capital y en otras tres ciudades del país, Juanes también opinó respecto a las manifestaciones que diversos colectivos de mujeres han llevado a cabo en contra de la violencia de género y los feminicidios.

Ser mujer y niña en Latinoamérica es muy difícil. No puedo entender lo que está pasando con esta violencia hacia las mujeres. Hay un problema muy profundo de educación, se debe empezar por cambiar esos valores desde el principio, tener más cuidado en cómo estamos hablando con nuestros hijos”.

En Colombia, dijo, la tasa de embarazos no deseados en mujeres menores de 15 años ha sido hasta del 50 por ciento.

¿Qué pasa con todos esos niños que nacen? Ellos llegan a un círculo de violencia que los va conectado con la pobreza y con una cantidad de cosas. La mujer es lo más sagrado. Todos estamos aquí porque nuestras mamás nos trajeron a este mundo y se merecen un respeto absoluto”.

Para frenarlo, asegura, es cuestión de educación y tiempo. En su caso, procura hablar con sus hijas y con su esposa para que se quieran y se cuiden mucho, que se hagan respetar.

Lanzará el disco Más futuro que pasado

El intérprete de éxitos como La camisa negra y Para tu amor informó que el viernes pasado concluyó la grabación de su más reciente álbum titulado Más futuro que pasado, que saldrá a la venta para finales de este año con 10 o 12 canciones.

Pa’ dentro” fue el primer lanzamiento. Después presentó ´La plata´ y ´Querer mejor´. El 6 de septiembre próximo dará a conocer 'Bonita', a dueto con Sebastián Yatra, y en octubre saldrá ´Aurora´ que grabó con el rapero Crudo Means Raw. ´Tequila´ es otro tema que hizo al lado del mexicano Christian Nodal.

La canción Bonita que hizo con Yatra, tiene influencias del vallenato. Se la propuso cuando ambos se encontraron durante una fiesta en Madrid. “Es una letra demasiado conectada con la alegría y el amor. Sebastián es un chico muy talentoso, me cae súper bien, es muy buen cantante”.

Con respecto a su próximo disco, Juanes opina que el ser humano vive demasiado tiempo en el pasado, lo cual genera depresión y angustia. Hay quienes, en cambio, se concentran en el futuro y padecen ansiedad.

Tener esperanza en el futuro es mucho mejor para el alma y para la vida, así como vivir el presente. Eso es lo que estoy tratando de entender, de vivir este momento y disfrutarlo. Trato de construir para que el futuro sea algo que quiero desear y que, a través de los sueños, uno pueda proyectarse de cierta manera”.

Aunque pareciera ser políticamente correcto todo el tiempo, Juanes asegura que no es así, que a veces se encuentra solo en casa y si nadie lo oye, es capaz de decir cualquier locura.

Creo que todos somos humanos y tenemos varias facetas. Uno no es políticamente correcto todo el tiempo, uno tiene muchos pensamientos que a veces le atraviesan y no los puedes controlar. A veces me gusta ser irreverente, me encanta decir cosas que normalmente no puedo decir, pero me liberan”.

El 13 de noviembre próximo, la Academia Latina de la Grabación entregará un Grammy a Juanes para reconocerlo como la Persona del Año, en virtud de su trayectoria artística y labor filantrópica.

Es un honor inmenso para mí, me siento muy contento porque la Academia me haya escogido este año para formar parte del exclusivo grupo. Han sido 20 años de un camino muy especial y estoy muy contento”, concluyó.