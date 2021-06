'Fue horrible grabar 'El diablo viste a la moda'

Cortesía Cortesía

Ciudad de México-- Meryl Streep es una de las actrices más conocidas y nominadas a los premios Oscar. A lo largo de su carrera ha trabajado en muchas películas, sin embargo, una que muchos recuerdan y que ganó gran popularidad es El diablo viste a la moda en donde interpretó a la estricta Miranda Priestly, quien era la editora de la revista de moda Runway en donde trabajaba Andy, personaje interpretado por Anne Hathaway.

A pesar de que la película se estrenó hace más de 15 años, el elenco se reunió en una videollamada organizada por el medio Entertaiment Weekly. En dicha reunión virtual los actores contaron algunas anécdotas, pero la que más sorprendió fue Meryl Streep, quien reveló que para ella fue “horrible” grabar el filme.

“Fue horrible, me sentí miserable en mi tráiler. Podía escuchar a todos reír, estaba tan deprimida. Dije: Bueno, es el precio que pagas por ser el jefe. Esta es la última vez que intento hacer un personaje así”, reveló.

Tras el comentario de la actriz, su compañera Emily Blunt dijo que durante la grabación de la película, Meryl Streep fue cambiando de actitud, ya que en un principio era muy social.

“Meryl es muy sociable y divertida, pero de alguna manera el rodaje no fue lo mejor para ella. Era como si fuera inaccesible, podías acercarte a ella y decirle algo divertido, pero para ella no lo era”.

Finalmente, Anne Hathaway añadió que gracias a la actitud de Meryl Streep y que a pesar de que la intérprete de Miranda Priestly no la estaba pasando bien, eso la ayudó a crear su personaje.

“Me sentí intimidada, pero siempre me sentí cuidada. Sabía que cualquier cosa que estuviera haciendo para crear ese miedo me beneficiaba porque también ella me estaba cuidado”.

A pesar de que no fue una buena experiencia para Meryl Streep grabar la película, muchos de sus admiradores admiran su trabajo interpretando a la estricta Miranda Priestly.