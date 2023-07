Fue la Oppenheimer de Barbie... y su invención hizo historia

Foto Especial

Nueva York, Estados Unidos(21 julio 2023).- En 1945, una de las figuras más influyentes del último siglo estaba en proceso de crear algo explosivo que cambiaría a la sociedad para siempre, el tema de un éxito de taquilla que se estrenó esta semana.

No se trata de "Oppenheimer".

La J. Robert Oppenheimer de Barbie fue Ruth Handler, una emprendedora adicta al trabajo que usaba lápiz labial rojo y manejaba un convertible Thunderbird rosa, una figura revolucionaria que merece su propia cinta biográfica. Mientras que hombres realizaban pruebas con bombas atómicas en el desierto, esta mujer creaba su propia compañía en una cochera. Y la muñeca más popular de la historia ni siquiera fue su idea más valiosa.

En los inicios de Mattel, la startup que Handler fundó con su esposo y que se convertiría en la compañía de juguetes más grande del mundo, ella tomó una serie de decisiones audaces para comercializar algo llamado Burp Gun que llevó directamente a la Barbie, la película "Barbie" y todo el complejo industrial de la muñeca. Lo que Handler aprendió al vender millones de Burp Guns hizo posible que vendiera miles de millones de muñecas Barbie.

Handler rompió las reglas de su negocio en tres formas: cómo vendía juguetes, cuándo los vendía y quién los compraba.

Se dio cuenta antes que nadie en su industria de que los padres de familia no eran su grupo demográfico meta. Lo eran los niños. También gastó una cantidad extraordinaria de dinero para anunciarse en programas de televisión todo el año, y esa estrategia resultó ser revolucionaria.

Así que, si uno quiere entender a Barbie, necesita entender a Ruth Handler.

"Estuvo dispuesta a hacer cosas que nadie más había hecho", señaló Robin Gerber, autora de "Barbie and Ruth", una biografía de la mujer detrás de la icónica muñeca, publicada en el 2009. "Su cualidad clave como líder era la habilidad de correr riesgos. El riesgo que corres es al fracaso. Pero si no haces eso, nunca podrás triunfar".

Esta tolerancia al riesgo requerida para desarrollar compañías y dominar mercados no es el único rasgo que Handler, quien murió en el 2002, tenía en común con titanes que dominan industrias hoy en día. Tal vez se podrían reconocer a sí mismos en una intrépida mujer de 1.58 metros de estatura que se ponía al volante de camiones repartidores con vestido, zapatos de tacón y un peinado perfecto.

Tenía avidez por los datos. Estaba obsesionada con lanzar productos nuevos todos los años. Era agresiva al adoptar tecnología para lograr una ventaja. Para hacer lo que hizo, tuvo que ser implacable.

También rompió las reglas en formas que no eran precisamente legales. En 1978, la Comisión de Valores de Estados Unidos presentó cargos contra Handler y otros ejecutivos de Mattel por diversos delitos financieros de cuello blanco, que incluían fraude y reportes falsos. Fue multada y sentenciada a servicio comunitario tras no declararse culpable ni inocente.

El inicio de la época de Handler en Mattel fue más extraordinario que el final. Nacida en 1916 como la menor de 10 hijos de inmigrantes polacos, Ruthie Mosko contrajo matrimonio con Izzy Handler en contra de los deseos de la familia de ella y lo alentó a dejar de usar su nombre de pila y optar por su segundo nombre, Elliot, que sonaba menos judío en una época de antisemitismo virulento. Ruth y Elliot se mudaron a Los Ángeles y vivieron entre cucarachas en un departamento tipo estudio mientras ella trabajaba como estenógrafa en Paramount y él como un pobre estudiante de arte que experimentaba con un tipo nuevo de plástico transparente.

Con el tiempo, fundaron una compañía en una cochera junto con Harold "Matt" Matson a la cual llamaron Mattel, una combinación de Matt y Elliot. Ruth era la fundadora con el rol de mayor poder.

Elliot manejaba el diseño. Ruth se encargaba del negocio.

"Si él puede hacerlo, yo puedo venderlo", solía decir ella.

Entonces, esta ejecutiva visionaria detectó una oportunidad de ventas sin precedentes en un mercado ineficiente y desaprovechado.

En 1955, tres años después de que el Sr. Cara de Papa hiciera historia como el primer juguete anunciado en televisión, Mattel tuvo una junta de una hora con un representante de ventas de la cadena televisiva ABC, quien les presentó a los Handler un argumento de ventas sobre una forma de cautivar a casi todos los niños en Estados Unidos: un programa de televisión de Disney llamado "El Club de Mickey Mouse".

El inconveniente era que Disney quería que los patrocinadores se comprometieran a anunciarse durante un año entero, y eso iba a costarles alrededor de 500 mil dólares.

Esta era una petición tan descabellada para las compañías de juguetes que Disney no las había incluido en su lista de patrocinadores potenciales para un programa infantil porque sabía que Mattel y sus rivales no tenían interés en anunciarse en televisión durante más de unos meses.Las compañías de juguetes veían a su negocio como estacional y gastaban todo su presupuesto de mercadotecnia en la temporada decembrina. Vender juguetes el resto del año era como manejar un camión de helados en invierno.

Handler le dio un vistazo a este programa de Disney y vio una estrategia de ventas potencial durante todo el año para Mattel. Para cuando salió de la junta, ya estaba decidida. Apostaría el valor entero de su compañía en comerciales en "El Club de Mickey Mouse".

Handler reconoció que los consumidores de Mattel eran los niños, no sus padres, y que podría llegar a ellos al anunciarse en los programas de televisión que veían. Gracias a ella, los minoristas ya no podían decirles a los padres qué comprar, y los padres ya no podían comprar lo que quisieran para sus hijos. Casi por sí sola, Handler les quitó poder a los adultos y se los dio a quienes anhelaban una pistola de juguete Burp Gun.

Y era un público numeroso. Las ventas totales de Mattel en 1954 ascendieron a 4 millones de dólares. Y la compañía vendió 4 millones de dólares en Burp Guns tan sólo en 1955.

Barbie llegó a las tiendas en 1959. Al año siguiente, Mattel salió a bolsa. Ahora, la compañía que alguna vez hizo una enorme apuesta de 500 mil dólares valía más de 7 mil millones de dólares.

El negocio fundado por los Handler durante el Proyecto Manhattan ha pasado por tantos cambios como la propia Barbie desde entonces, pero es extrañamente apropiado que Mattel ahora intente ser el siguiente Marvel y renueve la imagen de sus productos infantiles como propiedad intelectual. Los ejecutivos de hoy en día están adoptando tácticas del manual más antiguo de la compañía. Están usando largometrajes para vender más juguetes de la misma forma en que Mattel alguna vez vendió juguetes por televisión.

De hecho, el momento más importante en los años formativos de Mattel se dio durante un corte comercial de "El Club de Mickey Mouse" en 1959, cuando, por primera vez,