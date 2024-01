Fue Tina Galindo emprendedora como ninguna

CDMX.- El teatro en México se vistió de luto al conocerse el fallecimiento de Tina Galindo.

La figura de las artes escénicas, destacada productora y emprendedora, murió la noche del lunes, a los 78 años, debido a un paro respiratorio, según un comunicado oficial, y por ello, varias personalidades del medio artístico acudieron a despedirla.

Daniela Romo, cantante y actriz a la que impulsó y quien fuera su incondicional por haber compartido los últimos 44 años, se mostró devastada y a la vez agradecida por los momentos que vivieron juntas.

"Han sido 44 años haciendo todo juntas, y nunca me alcanzará la vida, la que me toque, más que para honrar lo que ella me enseñó, recorrer los caminos por los que ella me guió y todo lo que me regaló en la vida.

"Yo no creo mucho en las almas gemelas ni en las medias naranjas y esas cosas. Creo que a veces Dios bendice a ciertos seres y los hace encontrarse en el camino y recorrerlo juntos y crear y hacer", dijo Romo a los medios de comunicación.

A su casa, situada en Lomas de Chapultepec, asistieron a darle un último adiós colegas productores de teatro como Morris Gilbert, Rubén Lara y Sergio Gabriel, así como la ya retirada productora de televisión Carla Estrada.

"Tina y yo fuimos colegas desde el día cero de mi carrera. Es una sensación de nostalgia, de revisar una historia vivida a lo largo de estas décadas, y, sin duda, tienes (en su persona) un referente enorme para el teatro de este País", aseguró Gilbert, pues juntos montaron El Hombre de la Mancha, así como Escape Room, ahora en cartelera en el Teatro Libanés y la última obra que produjo Galindo.

"Yo no sería productor si no fuera por ella. Me abrió las puertas del teatro con mi primera producción. Tuve la suerte de que me hiciera debutar en el Teatro de los Insurgentes y le agradezco como amiga, como profesional y amante del teatro, lo que hizo por él y por toda la industria", agregó Gabriel.

Le dan famosos el último adiós

Tina Galindo le dedicó 52 años al teatro, y aunque en sus inicios quiso desempeñarse como actriz, se inclinó por el lado de la producción y arrancó su carrera en 1972 con el montaje El Efecto de los Rayos Gamma Sobre las Caléndulas, protagonizado por Carmen Montejo.

En 1994 estuvo al frente de los Televiteatros y Promovisión Mexicana, filiales de Televisa. Dos años después, ocupó una vicepresidencia en la misma empresa.

Durante 25 años también se mantuvo al frente del Teatro de los Insurgentes e hizo repuntar al Teatro de la Ciudad entre 1976 y 1982, por lo que se volvió una de las mujeres pioneras en la industria escénica.

"Su nombre está en la historia del teatro en México y en los corazones de todos a los que nos tendió la mano, nos abrazó, nos iluminó y nos impulsó con su sonrisa y su mirada sensata", destacó la intérprete de "Yo No Te Pido la Luna", de quien también fue manager.

"Cumplió su misión y en grande porque fue una mujer en un mundo de hombres, que se abrió paso con todo lo que hizo, y la vamos a extrañar mucho. Tenía un carácter muy fuerte, no le podías dar atole con el dedo. Es un personaje importante en el medio", apuntó Ilse, integrante de Flans.

Otras cantantes, como Fernanda Meade e Isabel Lascuráin, de Pandora; Mimí, de Flans, y Manuel Mijares también acudieron para decirle adiós al participar en una misa de cuerpo presente, que concluyó con un emotivo aplauso. Sus restos mortales abandonaron su residencia a las 18:36 horas en un servicio funerario que los trasladaría para llevarlos a incinerar.

"La misa estuvo extraordinaria por parte del padre Memo, resaltando, sobre todo, todas las características de Tina: su calidez, saber servir, saber siempre que era alguien que apoya a la gente", destacó Mijares.

Hasta el cierre de esta edición no se determinó dónde reposarían sus cenizas, pero sí se sabe que en el futuro se le rendirá un homenaje para reconocer su amplia trayectoria y legado teatral, que dejó al montar obras como La Novicia Rebelde, Todo Sobre Mi Madre, Juegos Siniestros, Cock, Hello, Dolly!, Mamma Mia y muchas más.

"Se está planeando un homenaje porque se lo merece", adelantó Romo.