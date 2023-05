Fue Tina Turner todo un símbolo fashion

Minivestidos cortos y brillantes, melena alborotada, tacones de infarto que sostenían las piernas más bellas del showbusiness y una desbordante energía sexual que fluía con su voz, potente y desgarradora, convirtieron a Tina Turner en todo un símbolo fashion.

Esta mujer vivió una vida plagada de dificultades. En primer lugar, padeció el maltrato de su esposo, Ike Turner, con quien inició su carrera en los años 60 luciendo vestidos de estilo princesa. Posteriormente, enfrentó múltiples tragedias personales que dejaron una profunda huella en su vida y en su apariencia, tanto en el escenario como fuera de él.

"Cuando miro atrás puedo ver la historia de mi vida a través de la ropa que vestía. Siempre hubo una conexión. La oportunidad de cantar con Ike era como un sueño de hadas, por lo que me vestía como una princesa de cuento, aunque esos vestidos eran una prisión, como mi matrimonio", afirmaba la cantante en una entrevista con la NBC a principios de los 90.

Con su divorcio (1978), después de reseñados maltratos por parte de su esposo, Tina, sin embargo, empezó a encontrar su camino, no sólo en la música sino también en su vestuario.

"Quería avanzar, así que mis faldas se acortaron y se hicieron menos estrechas, porque sentirme libre era importante para mí, sobre el escenario y la vida", agregaba la también actriz en dicha conversación.

Tina rompió todas las reglas de sus tiempos, al regresar, a principios de los 90, renovada y muy salvaje. Se ayudaba con pelucas, labios muy rojos y grandes tacones sobre los cuales vibraba y lograba conmover a su público.

Así, desde vestidos tipo lencería con pequeños tirantes hasta atuendos metálicos diseñados especialmente por grandes modistos, como Paco Rabanne o Versace, pasando por el estilo rockero, con la clásica chamarra y minifalda de cuero, la moda siempre fue para Tina un vehículo de expresión y de emociones.

De hecho, Donatella Versace recuerda en el documental Tina, de HBO, cómo su hermano y ella crearon un vestido metálico para la diva. Al verlo, ella consideró que era muy corto, pero después de probárselo ante el espejo y moverse con él, lo aceptó, siendo todo un éxito en esa presentación.

"Salió la leona: Tina era capaz de sacarle partido a la peor indumentaria. Allí bailó para nosotros, bailó para Gianni, y en el escenario su energía era increíble", recordaba Donatella.

La estrella también amaba a Giorgio Armani, diseñador con quien tenía una gran amistad y que la invitaba a sus desfiles en Milán, siempre en primera fila, enseñado sus fabulosas extremidades.

"De Armani me gustan sus faldas cortas, ideales para bailar. Tengo un torso pequeño, así que me sientan bien las minifaldas. Después de décadas de estar luchando con mi cuerpo, ahora sé lo que me va bien", reveló Tina a El Mundo.

Remolino de energía, volcán de emociones, la diva confesaba que le gustaba la ropa subida de tono porque se debía a su público, que quería verla siempre seductora en el escenario.

"Me debo a mi público, gente de espíritu joven, que no de edad. Quiero que me vean y me recuerden pletórica, enseñando las piernas, porque creo que las tengo bonitas", agregó en dicha entrevista.

Algunas de las grandes casas de moda que la vistieron, finalmente, como Versace, Armani, Jean-Paul Gaultier y otras, le dedicaron emotivos mensajes en sus redes sociales.