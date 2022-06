Fue una pesadilla: J. Lo no quería compartir el show del Super Bowl con Shakira

CDMX.- Jennifer Lopez acaba de lanzar su nuevo documental de Netflix ‘Halftime’ y dejó a la vista sus pensamientos sobre la presentación del Super Bowl junto a Shakira.

La actriz y madre de mellizos dijo que le parecía una terrible idea llevar a dos latinas a cantar sobre el escenario, en lugar de darle protagonismo sólo a una.

"Esta es la peor idea del mundo que dos personas hagan el Super Bowl”, dijo JLo en el documental.

"Fue la peor idea del mundo”, remarcó.

Jen y Shakira, quien acaba de separarse de su pareja de hace 12 años Gerard Piqué, actuaron juntas en el medio tiempo del Super Bowl en 2020. El evento se realizó en el Hard Rock Stadium de Miami.

La Diva del Bronx le expresa al productor de la National Football League (NFL), Ricky Kirshner, que ensayar el programa ha sido una “pesadilla desde que empezamos”.

"Soy una actriz de 50 años con el mayor éxito de su carrera interpretando a una stripper”, dice recordando su papel de bailarina convertida en líder del crimen en Hustlers.

"Una mujer que abraza el poder de su sexualidad y cambia la forma en que las mujeres son cosificadas de cabeza. Quería poner todo eso en ese escenario del Super Bowl“, dice ella.

"Fue un insulto”

Los pensamientos de la artista y su equipo técnico no quedaron sólo allí. El mánager de la latina, Benny Medina, aseguró que fue un “insulto” el hecho de que tanto Shakira como Lopez fueran elegidas para encabezar el programa.

"Normalmente, tienes un ‘cabeza de cartel’ en un Super Bowl. Ese cabeza de cartel construye un espectáculo y, si deciden tener otros invitados, esa es su elección“, explicaba Medina.

"Fue un insulto decir que necesitabas dos latinas para hacer el trabajo que históricamente ha hecho un artista“.

La NFL le niega a Jennifer López sus ideas

Los dramas alrededor del Super Bowl no terminaron allí. La actriz había propuesto una escena donde quería representar la política que Donald Trump tenía sobre separar a niños y padres en la frontera americana.

Así, Jen había propuesto colocar a niños latinos en jaulas iluminadas durante la presentación, donde estaría incluida su hija Emme.

"Creo que un gran momento sería tener a estas fantásticas bailarinas que acabo de conocer junto con cientos de otras niñas en jaulas de luz. Un coro de niñas cantando. Queremos un sentimiento de latinos en jaulas… y no nos pueden mantener ahí. No tendremos eso. El concepto es que esta próxima generación no va a ser suprimida de la forma en que lo hicimos nosotros“, explicó.

Así, JLo quería cerrar la actuación con la canción Born in the USA de Bruce Springsteen junto a esta presentación ya mencionada.

Al principio, la NFL le negó el pedido de Lopez aunque más tarde cedería.

La NFL tenía una preocupación real por hacer una declaración política sobre la inmigración. Miraron los planos y el mensaje fue absoluto. No querían esas jaulas en el programa. Eso venía de la máxima autoridad”, precisa Benny Medina.

La actriz no dudó en ponerse firme frente a sus ideales e insiste en el documental: “Para mí, esto no se trata de política, se trata de derechos humanos. Me enfrento a la mayor encrucijada de mi vida, poder actuar en el escenario más grande del mundo, pero sacar las jaulas y sacrificar lo que creo sería como no estar nunca allí”.

"Había una parte de mí que se volvió muy zen, y yo estaba como, ‘Benny, no me importa lo que tengas que hacer, no vamos a cambiar el espectáculo. El Super Bowl es mañana y estamos sin cambiar nada’”, completó.