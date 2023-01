Fui abusada cuando era niña: Shania Twain

/ Tomada de internet

Ciudad de México.- La cantante Shania Twain, de 57 años, habló sobre el abuso sexual que vivió cuando era una niña.

Durante una entrevista en el programa Today Show, la cantautora explicó que el abuso lo cometió su padrastro, lo que le provocó sentirse avergonzada de su cuerpo.

"Fui abusada cuando era niña. Mi padrastro me acariciaba y me hacía andar sin camisa y yo ya estaba madurando. Sentí un horrible deseo de escapar y dejar de estar en mi propia piel", recordó Shania.

Sobre este hecho, la intérprete de "Man! I Feel Like A Woman!" dijo que ya superó las dificultades por las que atravesó y que procura mostrar su autoconfianza.

"Me encanta quien soy. Soy mi propia realeza. Soy mi jefe y soy responsable de las decisiones que tomo, de lo que digo, de lo que hago. Es una declaración de autoconfianza en la que me he convertido más en los últimos años".

La cantante confesó que tras el abuso, tuvo que aprender a bloquear sus pensamientos porque sentía inseguridades con su cuerpo.

"Pasar por todas esas dificultades te hacen más fuerte. Lo que sobrevives te hace más fuerte, pero por otro lado desarrollas inseguridades.

"Siento que el abuso sexual va de la mano con el abuso físico y psicológico cuando es alguien que conoces. Y aprendí a bloquearlo", dijo Twain.

Como parte del hecho de superar el pasado, Shania Twain, posó sin ropa para la portada de su nuevo disco "Queen Of Me".