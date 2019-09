Fui acosada en Mujeres desesperadas: Eva Longoria

Ciudad de México.- La actriz estadunidense Eva Longoria acepta que sufrió acoso laboral durante la filmación de Mujeres desesperadas, y agradeció a su compañera Felicity Huffman por haberla defendido en el set de las personas que la hostigaban.

Huffman y Longoria compartieron créditos en dicha serie que constó de ocho temporadas (2004-2012) y ahora que Felicity se ha visto involucrada en un escándalo de soborno, al pagar para que aumentaran los puntajes en el examen de ingreso de su hija a la Universidad, Eva le ha dado su apoyo.

Longoria envió una carta al juez de ese caso con el propósito de que reduzca la condena de Felicity, que podría ser de cuatro meses de prisión y una multa de 20 mil dólares, de acuerdo a El País.

Además, Eva Longoria elogió el carácter de Huffman, y aceptó que sin ella no hubiera soportado aquella etapa de la serie. Sé que no habría sobrevivido si no fuera por la amistad de Felicity".

La actriz de 44 años no reveló el nombre de la persona o las personas que la acosaban laboralmente, aunque expresó que le tenía miedo:

Temía tener que trabajar con esa persona porque era una verdadera tortura", situación que acabó hasta que Felicity dijo basta.

Eva Longoria señaló haber sido víctima del acoso desde que llegó a la producción de la serie, Huffman se dio cuenta de que estaba sentada sola, asustada e insegura de dónde y qué hacer. "Su carácter gentil y su corazón amable se abrieron inmediatamente a mí”..

Nacida en Texas, Longoria dio vida a "Gabrielle Solís" en Mujeres desesperadas, serie que la catapultó a la fama, y que le abrió las puertas en la pantalla grande con cintas como Vidas al límite (2005) y La sombra de la sospecha (2006), además participó en Un mar de enredos y recientemente en Dora y la ciudad perdida.