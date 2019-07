Gabriel Soto se va de vacaciones con sus hijas

Ciudad de México.- Gabriel Soto y sus hijas Elissa, de 10 años, y Alexa, de 5, hicieron maletas para disfrutar de las vacaciones.

Luego de haber asistido a la Primera Comunión de su primogénita, el actor decidió pasar las próximas tres semanas con sus pequeñas en las playas de Cancún, como parte de un acuerdo legal entre él y su exesposa, Geraldine Bazán, madre de las niñas.

"Se quedan conmigo al término de las vacaciones y están felices de la vida para irnos a disfrutar", afirmó Soto en el Aeropuerto de la Ciudad de México, antes de abordar el avión.

Tras el escándalo que trajo el divorcio entre Soto y Bazán, así como los rumores de infidelidad, la pareja se reencontró el sábado en la celebración de su pequeña.

La familia completa se fotografió, una instantánea aplaudida por varios internautas.

"Siempre le he dicho (a Bazán) que llevemos una relación cordial por el bienestar de nuestras hijas", comentó el actor.

Una de las más notables ausencias a la fiesta de Elissa fue la abuela Rosalba, madre de Geraldine, quien confesó haberse olvidado de la fecha de la fiesta.

De acuerdo con Soto, esto no impidió que todos festejaran el momento importante.

El actor trabaja actualmente en la obra de teatro La Homofobia no es Cosa de Hombres y paralelo revisa los resultados de su fundación de box, No Tires la Toalla, creada en marzo de 2015.