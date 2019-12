Gaby Spanic y la niña de ‘La Usurpadora’ 20 años después

Fue hace más de 20 años que se estrenó la telenovela “La Usurpadora". Gaby Spanic, Fernando Colunga, María Solares y Sergio Miguel fueron los protagonistas de esta conmovedora historia.

A principios de 2019, María Solares compartió una foto del reencuentro que vivió con la actriz y modelo venezolana.

Spanic interpretó a Paulina Martínez y Paola Montaner, mientras que Solares dio vida al personaje de Lisette Bracho. En la telenovela, la venezolana fue madrastra de la entonces niña que ahora es youtuber.

Sobre su relación con Gaby durante "La Usurpadora", María dijo lo siguiente a la revista People:

"Entre tomas me leía cuentos y jugaba conmigo juegos de mesa que mi madre llevaba para mí. Siempre me recibía con un caluroso abrazo y me explicaba que en las escenas de Paola debía de ser un poco dura conmigo, que era solo actuación".