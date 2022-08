Gaga y Bennett nominados a los Emmy por concierto

Reforma

Ciudad de México.- Lady Gaga y Tony Bennett fueron agregados de último momento a los Premios Emmy por su trabajo en el concierto especial de la cadena CBS de 2021, One Last Time: an Evening with Tony Bennett & Lady Gaga.

Gaga y Bennett han sido nombrados co-nominados ya que no solo actuaron esa noche, sino que también fueron los anfitriones del especial.

Además, también compartirán el premio con cinco productores ejecutivos, tres productores y un productor supervisor del programa, quienes también fueron confirmados como nominados oficiales para el premio.

One Last Time se filmó en dos espectáculos con entradas agotadas en el Radio City Music Hall de Nueva York, en agosto de 2021; sirvió tanto para la celebración del 95 cumpleaños de Bennett como para su último show.

Desde entonces, Bennett ha revelado que ha estado luchando contra el Alzheimer desde 2016 y se retiró de la escena pública.

Lady Gaga habló con 60 minutes después de la grabación del programa y expresó que estaba nerviosa por la salud de Tony:

"No estaba segura de si él sabía quién era yo cuando suena esa música, algo le sucede, él sabe exactamente lo que está haciendo.

"Cuando salí al escenario y me dijo: '¡Es Lady Gaga!', mi amigo me vio y fue muy especial", comentó la protagonista de La Casa de Gucci con Anderson Cooper.

La 74.ª entrega de los premios Emmy será el próximo lunes 22 de septiembre.