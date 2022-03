Galardonan en Texas al cantante chihuahuense George Navarro

Chihuahua, Chih.- El pasado lunes 28 de marzo, se llevó a cabo una edición más de los “Texas Regional Radio Music Awards & Future Faces Show”, la ceremonia de premiación se realizó en ‘Texas Live’ en Dallas, Texas, y uno de los galardonados de esa noche fue el cantante chihuahuense George Navarro, esto gracias a su arduo trabajo y el talento que posee gracias a su linaje y quien a sus 30 años de edad ha logrado forjarse una promisoria carrera en el mundo de la música country.

Gracias a su perseverancia, obtuvo el galardón en la categoría New Male Vocalist of the Year’ (Nuevo Vocalista del año), donde compitió con artistas estadounidenses reconocidos a nivel local, entre ellos: Clay Hollis, Kaleb Mcintire, Will Carter entre otros.

“Me siento muy feliz, el premio se lo dedico muy especialmente a mi familia y a toda la gente que me apoyó con su voto. La verdad no lo esperaba, me dijeron que es la categoría más votada y pues por ende bastante difícil de ganar. Pero gracias a todo su apoyo se logró. Seguiré trabajando para poder llevar mi música a más gente y espero pronto empezar a tener más canciones en español, y espero armar una gira en México”, dijo el artista chihuahuense en entrevista para El Diario.