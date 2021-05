Galería: Así luce Andrea Meza al natural

Tomada de Instagram Tomada de Instagram Tomada de Instagram Tomada de Instagram Tomada de Instagram Tomada de Instagram Tomada de Instagram Tomada de Instagram Tomada de Instagram

Amante de la naturaleza, del ejercicio y de los parajes serranos de su natal Chihuahua, la chihuahuense Andrea Meza es una mujer tan segura de sí misma que con frecuencia comparte en sus redes sociales sus imágenes con cara lavada.

En una de sus publicaciones comparte que algo de lo que más ama es la serenidad y energía que le aportan el ejercicio y el contacto con la naturaleza.

“Hacer actividades entre la naturaleza, especialmente las que son retadoras, son como una terapia para mi! Me encanta probar mis límites y sudar hasta el cansancio. Eso alimenta más mi energía, me alienta a dar más y también a querer más. Siempre he pensado que una cosa es estar vivo y otra vivir la vida! Por eso busco siempre vivir cada momento, disfrutar de mi alrededor, de la compañía o la soledad”, comentó en su publicación.

En una de las imágenes, vemos a Meza modelando su línea de ropa deportiva. "Es un proyecto que me emociona mucho pues amo el deporte y sé lo importante que es sentirme cómoda entrenando y verme bien", escribió en el post que compartió en el 2020.