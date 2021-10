Galería: Britney Spears se desnuda para celebrar su libertad

La cantante Britney Spears (39 años) ha inundado las redes con fotos en topless en las últimas 24 horas, y ha querido explicar el motivo de la compulsiva publicación de 11 desnudos consecutivos en Instagram.

"No chicos ... No me operaron las tetas en sólo una semana ... ni estoy embarazada ... ¡Tengo tetas en estas fotos porque devoré comida!, compartió Britney Spears con sus más de 33,4 millones de seguidores en Instagram.

Hace una semana Britney Spears empezó a publicar fotos desnuda en Instagram coincidiendo con el movimiento 'Free Britney' y con el anuncio de que se le concedía permiso para poder contratar un abogado para conseguir desligarse de la tutela judicial a la que le tenía sometida su padre.

No voy a hacer fotos en topless por el resto de mi vida porque eso se volvería aburrido, pero seguro que ayuda cuando necesitas ser iluminada"

Britney Spears

Soy una mujer... Una hermosa mujer sensible que necesitaba mirarme a mí misma en mi forma más pura, manifestó.