Galería: Conquistó Tina Turner el séptimo arte

Tommy (1975), la adaptación fílmica de la ópera rock escrita por The Who, está repleta de celebridades, que van desde el propio Roger Daltrey (frontman de The Who) hasta Elton John, Eric Clapton y Tina Turner, en su primer papel en el celuloide.

Para su debut, aparece a cuadro para cantar "Acid Queen" en una escena donde termina convertida en una suerte de doncella de hierro, que en vez de ser un aparato de tortura busca relajar al protagonista, al que seduce con su voz, como lo hizo con una generación entera en la realidad.

Aquella no fue la única aparición en el séptimo arte de Tina, cuyo talento siempre coqueteó con la gran pantalla. Ella no buscó al cine, sino que éste la quiso a ella.

Su popularidad se vio consagrada con proyectos sobre su vida, que llevaron al público a entenderla como una heroína: tuvo que sobreponerse a la violencia de género de su esposo Ike Turner, quien la golpeaba incluso antes de salir al escenario.

La cantante narró en su libro "I, Tina" que muchas veces Ike se proponía golpearla en la cara para que ella no pudiera ocultarlo y así tuviera que avergonzarse, pasajes que refleja su película What's Love Got To Do With It, de 1993.

El filme fue tan exitoso que le valió nominaciones al Óscar como Mejor Actriz a Angela Bassett, por interpretar a Tina, y a Laurence Fishburne (Ike Turner) como Mejor Actor. Bassett se llevó el Globo de Oro por ese papel.

En 2021 la cantante había compartido archivos más personales al hacer un balance por su vida y trayectoria en el documental Tina, de HBO, donde se sincera sobre cómo vivió la revictimización tras los maltratos físicos de su ex marido.

Musicalmente, la cantante registra 185 créditos en el portal IMDb por el uso de sus canciones en cine y televisión desde 1964. Eso incluye interpretaciones tan importantes como "GoldenEye" en la cinta homónima del agente 007, James Bond, de 1995.

Como actriz, Tina tuvo oportunidad de brillar en títulos como El Último Gran Héroe (1993), donde apareció con Arnold Schwarzenegger, pero su papel más recordado fue como la tía Entity en Mad Max: Más Allá de la Cúpula del Trueno (1985).

En la cinta actúa como una antagonista con objetivos claros, algo que fue muy aplaudido por la crítica.

"Una de las principales razones por las que elegimos a Tina Turner es que se le percibe como una persona bastante positiva. No piensas en Tina Turner como alguien oscuro; piensas que el núcleo de Tina Turner es, básicamente, algo positivo.

"Sentimos que ella podría ser más trágica en ese sentido", explicaba en el estreno el cineasta George Miller para Time Out.

Para quedarse con ese papel, Tina tuvo que competir con otras actrices, como Jane Fonda, pero al quedarse con el rol incluso aportó el tema oficial "We Don't Need Another Hero (Thunderdome)".