Galería: En la recta final

Andrea Meza está en Israel, lista para entregar la corona que la colocó en la mirada del mundo como una mexicana universal.

La chihuahuense de 27 años disfruta la recta final de su reinado y se prepara para la gran final del certamen, que tendrá lugar en el país de medio oriente el próximo 12 de diciembre.

A través de sus redes sociales, el pasado miércoles primero de diciembre la reina de belleza, originaria del “estado grande”, compartió fotografías de sus recorridos en Tierra Santa, así como en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, derrochando estilo y la simpatía que la caracteriza.

Bien aprovechado

Tras siete meses de ostentar el título de Miss Universo, Andrea Meza ha llevado el reinado más corto en la historia de la organización, debido a los inconvenientes que causó la pandemia para la realización del concurso.

El certamen tuvo que ser reprogramado hasta el siete mayo de este año, fecha cuando la joven de 27 años fue la tercera en obtener la corona para México en Miss Universo.

A finales del mes pasado, Meza compartió en una entrevista cuáles serían sus planes tras entregar la corona de Miss Universo.

“Después se esto, se viene un cambio radical en mi vida, me tengo que mudar y dejo el departamento de Miss Universo en Nueva York y creo que me voy a estar mudando a Miami, una ciudad que me fascina, estoy emocionada de continuar mi vida por allá”, dijo la ingeniera.

“Pienso mantenerme en esta industria de los medios de comunicación; es algo que me apasiona y que nunca creí que me iba a dedicar a esto, pero ahora que lo hago digo: ‘esto es para mí’”, comentó a People en Español.

Meza confesó en otra entrevista para Excélsior que sí le entristecía haber vivido un reinado corto, pero al mismo tiempo se enfocó en aprovecharlo al máximo.

La situación actual de la pandemia obligó a que las cosas fueran diferentes en cuanto al propio concurso y el desarrollo del reinado de Meza.

Tras su llegada a la ciudad sureña, la mexicana llegó al hotel para cumplir con un estricto confinamiento como medida preventiva al Covid-19.

Boicot propalestinos

Andrea Meza mencionó que el concurso no debería politizarse en una entrevista con The Associated Press en Jerusalén, el epicentro del conflicto.

“Todas con creencias diferentes, con orígenes diferentes, con culturas diferentes, todas se unen y cuando estás ahí se te olvida la política y la religión”, expresó Meza, “Simplemente se trata de aceptar a otras mujeres”.

Israel esperaba que el concurso ayudara a atraer turistas y proyectar una imagen del país como un destino seguro durante la pandemia. Pero el certamen ya estaba en la mira ante llamados de grupos para boicotearlo por el trato del país a los palestinos.

Malasia declaró que no enviaría a una concursante por preocupaciones por el Covid y el Gobierno de Sudáfrica retiró su apoyo a su representante. Ambos países apoyan la causa palestina.

PIE / Recuadrito

¿Quién es Andrea Meza?

La joven trabaja en estrecha colaboración con el Instituto Municipal de la Mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua, organización que se esfuerza para abolir la violencia contra las personas del género femenino.

Es embajadora de turismo en ¡Ah Chihuahua!, y es parte de una asociación que recauda fondos en India, China e Indonesia para regiones de bajos recursos. Además, es activista por los derechos de los animales, situación que la llevó a convertirse en vegana.

Andrea tiene su propia marca deportiva, es maquillista y modelo certificada, además es apasionada de los deportes extremos como el rappel y el sandboard.

Alma Andrea Meza Cardona

Edad: 27 años

Estatura: 1.82 metros

Sus medidas son: 87-65-94.

Es vegana y practica deportes como el box, el rappel y el sandboard