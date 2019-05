Galería: Karen Gillan, la sexy actriz que interpreta a Nebula en Avengers

La actriz y modelo escocesa es conocida por interpretar el papel de Amy Pond en la serie de ciencia ficción británica Doctor Who, en la película Jumanji: Welcome to the Jungle y en la serie The Office.

Nebula, se convirtió en uno de los personajes más importantes de la última entrega de Avengers: Endgame, y se ganó el cariño de miles de fanáticos de la saga.

Luego de su participación en dos entregas de Guardianes de la Galaxia y dos de Avengers, muchos se llegaron a preguntar, ¿quién interpreta al personaje?

Te presentamos a Karen Sheila Gillan, quien se ha encargado de dar vida a la segunda hija de Thanos, uno del os villanos más odiados de Marvel.

Karen, es una modelo y actriz originaria de Escocia de 31 años de edad, quien despuntó su carrera como actriz con la serie de Dr. Who en el 2008.

La pelirroja, ha enamorado a miles de personas alrededor del mundo con su única belleza y alta figura, rebasando el metro con ochenta centímetros.

En el 2014, le llegó la oportunidad de su vida, siendo contratada por Marvel para darle vida a Nebula, presentándose en el evento anual de Comic Con.