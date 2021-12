Galería: Mía Rubín aparece en traje de baño y enciende las redes

Mia Rubín actualmente es de las jóvenes más talentosas en el medio artístico además de ser hija de uno de los matrimonios más sólidos, que han logrado tener Andrea Legarreta y Erik Rubin.

La joven de 16 años ha sabido sobresalir por su indudable talento vocal, carisma y belleza, quien a finales del 2020, decidió comenzar su carrera musical a lado de su padre, con quien ofreció su primer concierto virtual.

En su más reciente publicación en Instagram, Mia publicó una serie de fotografías en la que apareció con un mini bikini de dos piezas mientras posaba frente a una enorme alberca donde aparentemente pasó estos últimos días del año a lado de su familia.

Sin embargo lo que impactó a sus fanáticos es que su ‘cuerpazo’ y belleza han sido heredados por la conductora, además la joven apareció con unos hermosos lentes vintage y un paliacate.

New Person, Same Old Mistakes” se puede leer en la publicación.

Esta no es la primera vez que Mia presume su figura, incluso se ha caracterizado en redes sociales por su buen gusto en la moda y por supuesto por ser una joven muy familiar y apegada a su familia.

En la publicación sus fanáticos hicieron llegar sus muestra de cariño y buenos deseos por sus las fiestas de fin de año: “guapa”, “hermosa”, “super bella niña”, “la más preciosa”, “preciosa amorcito”, “que hermosura de mujer” son algunos de los comentarios que se pueden leer.