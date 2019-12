Galería: William Levy toma el control de su carrera

Nueva York.- Cansado de esperar por un buen papel en Hollywood, William Levy dice que decidió tomar las riendas de su carrera y lanzarse a hacer cine independiente dirigido al mercado latino. El resultado es “En brazos de un asesino”, una película de acción y suspenso que se estrena el viernes en Estados Unidos.

La cinta, filmada en República Dominicana y dirigida por Matías Moltrasio, fue coescrita, producida y protagonizada por Levy, quien da vida a un asesino a sueldo que se mete en problemas con un capo de la droga cuando una mujer huye con él tras haber pasado nueve años secuestrada por el narcotraficante.

También representa el debut de William Levy Entertainment, la compañía productora con la que el actor cubano de 39 años espera ayudar a reducir la brecha entre la escasa presencia hispana en el cine norteamericano y la proporción real que representa esta comunidad en la población del país.

“En Hollywood somos los que menos trabajamos, no tenemos muchas oportunidades allá siendo la minoría más grande en el país y la audiencia número uno en el cine. Eso no combina bien”, dijo Levy en una entrevista reciente con The Associated Press en Nueva York.

Levy se dio a conocer en telenovelas como “Pasión”, “Sortilegio”, “Triunfo del amor” y “La tempestad”, y en el mercado anglo participó en la competencia de danza “Dancing with the Stars” y actuó en series como “Single Ladies” y “Star” y películas que incluyen “The Single Mom’s Club” (“El club de madres solteras”), “Addicted” (“Perversa adicción”) y “Resident Evil: The Final Chapter” (“Resident Evil: capítulo final”), en su mayoría como “Latin lover”.

“Cuando llegué al mercado americano mi enfoque era aprender. Yo quería conocer el mercado ese, y lo hice. Acepté papeles que a lo mejor no eran los preferidos míos, pero tuve la humildad de decir ‘bueno, no importa’. Yo creo que uno tiene que empezar desde cero en un lugar que llegas y por eso lo hice”, contó.

Pero con el paso de los años le seguían ofreciendo el mismo tipo de papeles. “Hasta que un día le dije a esa gente ‘oye, ya aprendí, ya fui bastante humilde, ya quiero hacer lo que me gusta a mí y si no me dan la oportunidad... voy a alejarme de esto y lo voy a empezar a crear yo mismo”, dijo.

“En brazos de un asesino”, distribuida por Pantelion Films de Lionsgate, fue coescrita por el estadounidense Jeff Goldberg, guionista de la película de 2017 “The Veil” (“La espada sagrada”) protagonizada por Levy.

“Me pareció que era un tipo que conocía muy bien el mercado americano, pero a la misma vez conocía muy bien el mercado latino, y no mucha gente en el mercado americano conoce y respeta el mercado latino como se merece. Él lo hacía”, dijo el actor.

La nueva película está cargada de acción, con escenas en autos, hangares, tiroteos y fuegos. Levy dijo que no fue fácil recrear estas secuencias debido a que contaban con un bajo presupuesto, que se abstuvo de revelar. “Con mucho amor, mucho respeto y mucha dedicación, el equipo de producción en Dominicana lo logró”, señaló.

Tan simpático y risueño en persona como en la mayoría de sus actuaciones, Levy se mantiene completamente serio toda la película, impávido ante situaciones de peligro y también momentos de sensualidad.

“Fue muy difícil”, confesó entre risas. “Durante la filmación me estaba riendo todo el tiempo... Era muy difícil mantener la línea del personaje, que es de poco hablar y un poco más intenso. Y sí había una escena en la película donde me reía, ¡pero la quitamos!”, agregó dejando soltar una carcajada. “Creo que la van a agregar cuando salga en DVD”.

Mucho más fácil le resultó el trabajo físico, pues a lo largo de su vida ha practicado disciplinas como boxeo y karate, y “la verdad es algo que disfruto mucho”.

Aunque no descarta volver a actuar en una producción de Hollywood si le llega la oportunidad apropiada, está enfocado en demostrar lo que es capaz de hacer a través de su nuevo emprendimiento.

“He crecido bastante en lo personal”, dijo. “Me he hecho más hombre, más viejo, y eso siempre influye en la actuación”.