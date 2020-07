Galilea Montijo propone 'cachetear a las niñas' para frenar violaciones

Tomada de internet

Ciudad de México.- La conductora de televisión volvió a prender a las redes sociales

Al parecer la conductora Galilea Montijo no entiende que no es no y que las víctimas de violencia sexual jamás son responsables de los ataques de sus agresores, no importan las circunstancias, la víctima no es culpable.

Hoy, Galilea se tomó la libertad de sugerirle a las madres darles unas cachetadas a sus hijas para evitar este tipo de agresiones.

“Yo desde los 13 años que me acuerde sabía que si entraba al cuarto con un señor a qué fregados vas. También, mamás, unas cachetadas a las niñas”, dijo Galilea Montijo.

Esta desafortunada declaración no fue lo más preocupante que dijo la también actriz, quien emitió todas sus opiniones al recordar el caso de Daiana Guzmán, la menor que acusó al cantante Kalimba de violación.

“Estábamos recordando cómo le destrozó la carrera esta chavita. Decíamos, alguien que te viola no sales al otro día en la portada del conejito”, espetó la conductora.

Pero no solo aseveró que Daiana Guzmán le destruyó la vida a Kalimba, también dijo que no entendía hasta qué punto era o no una violación.

“Hablo yo como mamá de un niño, no es que este a favor de la violación, no se me vengan encima… ¿Dónde comienza y dónde termina una violación?”

La conductora pidió no ser malinterpretada y aclaró no estar de acuerdo con la violación a pesar de haber dejado muy clara su postura.

Independientemente del caso de Daiana Guzmán y de sus complejidades, sugerir que las mujeres deberíamos cuidarnos de no agredidas sexualmente no solo revictimiza sino que sostiene que la responsabilidad de las agresiones de alguna manera pueden evitarse por parte de las víctimas.

De acuerdo con la organización México Evalúa, en México el 99.7% de los delitos sexuales no se denuncian, en los últimos 6 meses al menos 6 millones de mujeres fueron víctimas de este tipo de delitos; minimizarlos es una irresponsabilidad, sobre todo cuando el mensaje proviene de alguien tan influyente como Galilea.